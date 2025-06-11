港鐵東鐵綫古洞站料年內平頂2027年竣工　設智慧工程管理鐵路項目

港鐵宣布，北環綫項目的東鐵綫古洞站預計今年內平頂，目標於2027年竣工，將是新一輪鐵路項目中最早落成的車站。



另外，港鐵於工程辦公室設立新鐵路「智慧工程管控中心」，利用大數據去提升工程管理及施工效率和安全，其中包括「智能工地管理平台」和「雲端綜合數碼共用平台」。



模擬東鐵綫古洞站採光設計。（模擬圖片）

古洞站即將完成地面樓層板，再建造樓梯及出入口等。（港鐵提供）

東鐵綫古洞站最早落成 預2027年竣工

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，目前多個新的鐵路項目，包括東涌綫延線、屯門南延線、東鐵綫古洞站，以及屯馬綫洪水橋站，所有項目工程進度都十分順利。

其中位於東鐵綫上水和落馬洲之間的古洞站，車站主體預計於今年第四季平頂，目標於2027年竣工，將是新一輪鐵路項目中最早落成的車站。

鄧輝豪指，這是香港首次在現有行車鐵路上方建造新站，工程極為複雜、挑戰巨大，但進展良好。現時即將完成地面樓層板，再建造樓梯及出入口等；而大堂及月台層板已經完成，月台層也正開始安裝玻璃幕牆。

東涌綫延線項目分東段和西段，預計2029年竣工。（資料圖片／梁鵬威攝）

東涌綫延線項目分東段和西段，預計2029年竣工。（資料圖片／梁鵬威攝）

東涌綫西段隧道工程進行中，預計年內可完成往東涌西方向隧道。（港鐵提供）

東涌綫東段的月台及大堂層結構工程已完成。（港鐵提供）

東涌綫延綫預2029年竣工

東涌綫延線項目分東段和西段，預計2029年竣工。東段已完成安裝兩個往香港方向路軌的道岔及鋪設新路軌，並使用工程車安裝軌旁設備。東段的月台及大堂層結構工程也已完成，而目前正在進行頂層工程。

東涌西段在今年初展開隧道鑽挖工程，預今年內完成往東涌西方向隧道。西段車站採用由上而下的施工法，以減少對周邊的影響，而目前正在建造頂層樓板。

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪表示，螢幕上顯示的是古洞站的即時影像，其中可以清楚看到日期與時間，證明不是預錄的畫面，而是現場直播。（馮藹怡攝）

數碼化管控 提升安全與效率

港鐵為提升項目管理的質效，設立「智慧工程管控中心」，應用大數據去管理及監控鐵路項目在各個工程階段的運作。其中包括「智能工地管理平台」和「雲端綜合數碼共用平台」。

港鐵指，「智能工地管理平台」是透過安裝在工地不同位置的鏡頭，讓監察人員可遠端、安全、實時地監察施工狀況。另外，工作人員亦會佩戴連接平台的智能手錶，這樣便能夠實時監察工作人員狀況，以提升工作人員安全，以及方便人手調配。

「雲端綜合數碼共用平台」展示了車站的建築資訊模型（BIM），以3D形式去展現各階段的施工流程與細節，各團隊可以實時共享及分析資訊，方便提早共同規劃工序，提升溝通及協調效率。

鄧輝豪希望透過廣泛應用數碼技術，以提高項目質量與效率。（馮藹怡攝）

鄧輝豪：透過數碼技術提升項目質效

鄧輝豪表示，希望透過廣泛應用數碼技術，以提升施工安排、鄧輝豪保障安全、提高項目質量與效率。同時也會持續運用創新與科技，力爭在2027年如期完成古洞站。