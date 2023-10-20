古洞站造價2年急升七成　田北辰：離晒大譜

港鐵新建古洞站今年第三季動工，預計2027年竣工，作為現有東鐵綫落馬洲支綫新車站。政府前年到立法會交代時，仍然沿用2015年估算的造價35億元，不過當局在今日（20日）立法會鐵路事宜小組委員會上指，最新造價增至59億元，連同北環綫項目的設計和前期工程約39億開支，總開支更達98億。



路政署長陳派明指，古洞站項目的經濟內部回報率為6.5%，經濟效益大於支出。不過實政圓桌田北辰指，工程開支在短短2年內大增七成，形容：「離晒大譜」。



古洞站造價急升，招來議員批評（立法會文件截圖）

在立法會鐵路事宜小組委員會，多名議員關注工程預算的升幅，實政圓桌田北辰質疑，工程於兩年間，造價大升近七成，形容是「離晒大譜」。

港鐵及政府解釋，前年提出的造價是根據2015年價格，最新造價是以2023年計算，當中涉及物價升幅，而車站的面積，亦因為發展區規模擴大而增加，亦令成本上升，而當初不少估算是根據文件資料，到詳細規劃設計時要處理如地質等問題，要增加款項以令工程暢順進行。

議員張欣宇擔心，古洞站開通後東鐵綫列車並無足夠運力。他說，現時建新站涉及十幾萬人口，但港鐵至2027年仍無計劃購買列車增加班次，而古洞站處於落馬洲支綫，本身班次較少，估計每班車要等約8分鐘，擔心當車次不足要購買新車，乘客要等數年時間。政府回應稱，按現時估算，東鐵綫有足夠運力接載乘客，港鐵亦表示會一直監察乘客數據。

港鐵表示，由古洞站往上水站，車程約需3分鐘。

港鐵將拆卸屯門泳池以興建新車站（立法會文件截圖）

另外，小組委員會會議又討論港鐵將從屯馬綫的屯門站向南興建屯門南延綫，伸延約2.4公里，並設兩個新車站，包括於途中的屯門第16區設新車站，及擬於屯門碼頭附近興建新增屯門南站。但需要拆卸屯門泳池，騰出位置興建新車站，工程會採取「先重置後拆卸」方式進行。

屯門南延綫項目的主要工程會於今年第三季動工，預計2030年完工。根據港鐵資料，屯門南延綫兩個新站500米範圍內有超過10萬人居住，繁忙時間由屯門南前往屯門站的行車時間，預計不會超過5分鐘。港鐵將會採購4列8卡列車應付額外乘客量。