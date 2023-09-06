古洞站、屯門南延線造價256億　港鐵獲四幅古洞北、屯門南發展權

行政長官會同行政會議日前批准古洞站及屯門南延線項目的財務安排，批准港鐵獲三幅毗鄰古洞站、共約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及獲批屯門第16區約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，作為屯門南延線項目。



運輸及物流局與港鐵隨後簽訂工程項目協議，料古洞站及屯門南延線項目預計分別於2027年及2030年竣工。預料古洞站、屯門南延線項目發展預算共256億。



古洞站、屯門南延線項目發展預算共256億

政府發言人表示，古洞站及屯門南延線項目均以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算。

古洞站項目預算約為98億元，當中包括古洞站建造成本約59億元，以及港鐵公司同時進行北環線主線的詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，預計約為39億元；至於屯門南延線項目的建造成本預算約為158億元。政府將向港鐵公司提供財務資助以推展上述兩個項目。

港鐵日後可獲政府共393.7億財務資助

其中，獲批的古洞北用地涉及為第20、22及25區，共約4.7公頃用地作高中密度住宅發展的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額151.6039億元作財務資助。

另外屯門南延線項目所獲批的用地為屯門第16區，涉及約6公頃用地作綜合商業和住宅用途的物業發展權，以及將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額242.138億元，作財務資助。