東鐵線古洞站大型挖掘工程今完成 港鐵：目標2027年車站項目峻工
撰文：何瑞芬
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港鐵正建設東鐵綫古洞站，該站未來將成為轉車站，連接東鐵綫及北環綫。港鐵表示，進行約半年時間的古洞站大型挖掘工程今日（20日）已順利完工，形容過程極具挑戰性，工程團隊正朝2027年古洞站完工目標全速前進。
港鐵今在Facebook發文指，東鐵綫古洞站大型挖掘工程今日順利完工，用了大約半年時間，而當年興建東鐵綫落馬洲支綫時已經建好的隧道結構亦得以「重見天日」。
港鐵稱，今次大型挖掘工程是建造古洞站最具挑戰性工序，工程在營運中的東鐵綫上進行，挖掘過程中，團隊須安裝金屬支架穩定兩側泥土的重量以固定地面，同時要嚴謹控制地下水壓及監察隧道結構，確保東鐵綫日常運作不受影響。工程團隊正朝2027年完工目標全速前進。
另外， 東鐵綫月台閘門安裝工程仍在進行，港鐵指旺角東站工程昨晚(19日)已展開，目前旺角東、太和、九龍塘及羅湖站4個車站正做安裝工程，並已有8個車站的全部月台閘門投入運作。
港鐵稱，東鐵綫13個原有車站中，只餘大學站將於今年第4季開始工程，正密切監察進度，持續推進整項閘門安裝工程。
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