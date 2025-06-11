日本地震｜北海道租車公司生意跌半盼7.5後改善　赴港旅遊展吸客

香港國際旅遊展將於明日起（12日）至下周日（15日）在香港會議展覽中心舉行，首兩天是專業日，其後兩天則為公眾日。今屆參展商包括約500家國際展商，其中有來自日本的參展商表示，受地震傳言影響，生意額比去年同期下跌約5成，但相信待傳言會發生地震的7月5日過去後，生意會有所改善，在此前，公司會四出推廣品牌，除了在香港國際旅遊展擺檔外，稍後會到台灣宣傳。



香港國際旅遊展正門。（梁鵬威攝）

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待傳言「地震日」7月5日過去後 料生意額會改善

「Bibi Journey」是一間在北海道經營租車生意公司，顧客主要是華語圈群體。公司社長黃文瓊指，受地震傳言影響，生意額比去年同期下跌約5成。她相信，待傳言會發生地震的7月5日過去後，生意額會有所改善。而在這段期間，她亦會四出推廣品牌，除了在香港國際旅遊展擺檔外，亦會到台灣進行宣傳。

「Bibi Journey」社長黃文瓊。（梁鵬威攝）

不過，亦有公司表示不受影響。MOL香港有限公司有經營郵輪業務，其助理經理劉志明指，現時的預訂一樣爆滿。

MOL香港有限公司助理經理劉志明。（梁鵬威攝）

MOL香港有限公司的攤位。（梁鵬威攝）

香港國際旅遊展周四起一連四日舉行 烏茲別克和白俄羅斯首參展

今屆香港國際旅遊展的參展商包括約500家國際展商，其中中亞國家烏茲別克和歐洲國家白俄羅斯是第一次在香港國際旅遊展擺檔。

烏茲別克的攤位。（梁鵬威攝）

烏茲別克的攤位。（梁鵬威攝）

白羅斯的攤位。（梁鵬威攝）

今屆旅遊展的主題是「從復甦到發展」，新創辦了兩個專題展區，分別是「青年/ Z世代旅遊」和「家庭旅遊」，希望吸引更多年青旅客和年青父母參觀。