日本地震恐慌｜26萬港人4月遊日創同月新高　旅遊達人：谷晒4月去

【日本地震／日本旅遊／遊日／東京／大阪／京都／小松】日本自今年初不斷傳出7月5日會發生「南海海槽大地震」，令不少港人趕在發生前「返鄉下」。日本觀光局公布4月入境旅客數字，當中港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下港人4月訪日人次新高。當局估計，數字受惠於今年復活節假期定於4月中，以及來往港日的航線恢復或有新開通航線。



旅遊達人項明生表示，不少人都抱住「標尾會」心態，趕在4月遊日，形容「六七月谷晒去四月（前往）」，他透露有旅行社6月到暑假的日本團報團人數「慘不忍睹」，不少都未能成團，有航空公司早在3月，已決定減少部分日本航點的班次。



日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本4月錄390.9萬人次入境旅客 創單月新高

日本觀光局日前公布，4月訪日外國遊客約為390.9萬人次，按年同期升28.5%，同時創單月歷史新高。今年1月至4月，累計訪日遊客達1,444萬人次，按年同期增長為24.5%。觀光局估計，復活節假期、日圓貶值及櫻花季來臨等，是4月數字升高的原因。

日本觀光局公布4月入境旅客共有390.9萬人次，創單月新高。（資料圖片）

日本觀光局公布4月入境旅客共有390.9萬人次，創單月新高。（資料圖片）

日本當局料4個原因推動4月遊日港人創新高

至於港人，4月訪日遊客達26.36萬人次，較去年同期升42.9%，創下4月新高。日本當局表示，香港至小松的新航線開通、香港至石垣的航班恢復、以及香港至關西的航班增加班次，以及復活節假期今年定於4月中旬等，是主要推動因素。

總計今年首四個月，共有逾91萬人次的港人到過日本，較去年同期的80萬升超過一成。

日本東京櫻花在4月盛開，吸引不少外國旅客前往觀賞。（資料圖片)

日本東京櫻花在4月盛開，吸引不少外國旅客前往觀賞。（資料圖片)

近兩年7月屬港人訪問次高月份

根據觀光局數字，最多港人遊日月份為12月，料因聖誕及新年長假有關，2023年有25萬人次，2024年有28.5萬人次，都是該兩年內最多的一個月。

暑假也是港人遊日高峰，過去兩年都是7月，分別21.6萬人次及27.9萬人次，僅次於同年的12月。相反3月及4月並非特別多人遊日月份，過去兩年每月介乎14.5萬至23.1萬人次，視乎復活節是3月定4月，故今年4月明顯增多。

日本東京櫻花在4月盛開，吸引不少外國旅客前往觀賞。（資料圖片)

日本東京櫻花在4月盛開，吸引不少外國旅客前往觀賞。（資料圖片)

有4月遊日港人稱擔心地震 「而家嗱嗱臨去咗先」

日本地震的傳言打擊港人遊日意欲，更有不少市民「標尾會」，趕在7月5日地震傳言的日子前遊日。今年4月中復活節長假期首日，便有在機場準備前往日本的市民表示，對地震傳言略感擔心，「所以而家嗱嗱臨去咗先」，亦特地買了保障及保費較高的保險。該名市民更指，今次旅程後未必會再赴日本旅遊，「可能過埋8月再睇吓點先。」

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

2025年4月17日復活節假期前夕下午，機場有大批港人預備登機出遊。（資料圖片／洪戩昊攝)

曾旅居日本的旅遊達人項明生形容，數字是「六、七月谷晒去四月」。（資料圖片）

旅遊達人項明生：4月旅行團出乎意料地好 不少人抱「標尾會」心態

曾旅居日本的旅遊達人項明生亦形容，數字是「六七月谷晒去四月」，透露有旅行社6月到暑假的日本團報團人數「慘不忍睹」，不少都未能成團，但4月的數字卻出乎意料地「靚仔」，指不少人都是抱住「標尾會」的心態，在4月遊日。航空公司亦有同樣情況，他透露有航空公司早在3月，已決定減少部分暑假的日本航點班次。

他又分析，今次地震傳言對旅行社的打擊較大，因為其客源通常是較年長人士，對傳言比較有憂慮，又透露自己亦因此不敢在6月及7月開團，而對於較多年輕人選擇的自由行，則影響較為輕微。