機場離境稅｜擴大豁免至48小時內離境者　機管局、國泰航空表歡迎

政府宣布周五（13日）刊憲擴大機場離境稅涵蓋的豁免範圍，10月1日起，抵港旅客48小時內離港可豁免繳付200元離境稅。機管局歡迎豁免，認為有助提升機場競爭力以及鞏固其亞洲航空樞紐地位，又指會設立新電子申請平台，為旅客提供一站式的退款處理。國泰航空亦表示歡迎，指會與政府緊密合作，致力降低乘客出行成本，吸引旅客來港或經香港機場轉機。



政府宣布本周五（13日）刊憲，擴大機場離境稅涵蓋的豁免範圍，10月1日起，抵港旅客48小時內離港，可豁免繳付200元離境稅。（資料圖片／黃浩謙攝）

政府宣布，《2025年飛機乘客離境稅條例（修訂附表2）令》將於本周五（13日）刊憲，10月1日起，入境香港48小時內經機場離港的旅客，可豁免繳付200元離境稅。

機管局歡迎豁免，指有關豁免將有助香港機場持續發揮多式聯運交通樞紐的角色，繼續提升機場競爭力，鞏固亞洲航空樞紐地位，亦將鼓勵更多轉機乘客到訪香港各個景點，有助促進香港旅遊業。

機管局指，將積極與政府跟進執行細節，為旅客提供一站式的退款處理，包括設立新電子申請平台。

國泰航空表示歡迎豁免，指會與政府緊密合作，致力降低乘客出行成本，吸引旅客來港或經香港機場轉機。（資料圖片／廖雁雄攝）

國泰則指，豁免安排亦適用於從大灣區以多式聯運服務前往香港機場搭飛機的旅客，有助維持香港作為國際頂尖航空樞紐的競爭力，及聯繫大灣區與世界各地的重要角色。

國泰會繼續與港府緊密合作，致力降低乘客出行成本，以吸引全球旅客繼續選擇香港作為旅遊目的地，及經香港機場轉機。