立法會首讀機場離境稅增至200元草案　10月生效料每年多16億稅收

立法會今天（19日）首讀及二讀預算案提出機場離境稅增至200元的修例草案，財經事務及庫務局局長許正宇預計措施將每年為政府帶來16億元的額外收入，10月1日起生效。



3月19日，立法會首讀及二讀預算案提出機場離境稅增至200元的修例草案。（廖雁雄攝）

根據《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》，建議除了獲豁免的乘客外，每名計劃在機場乘搭飛機離開香港的乘客，均須繳付200元機場離境稅。本港上一次調整飛機乘客離境稅是2003/04年度，當時離境稅由80元增加至120元。

許正宇表示，機場離境稅增至200元是政府加強財政整合計劃的一部分，預計措施將每年為政府帶來16億元的額外收入，形容增幅對飛機乘客的整體出行成本影響十分輕微，亦不會影響獲豁免繳付離境稅的過境乘客、十二歲以下小童、在同一天內乘搭飛機抵港及離港的乘客等。

3月19日，立法會首讀及二讀預算案提出機場離境稅增至200元的修例草案。（廖雁雄攝）

修例草案亦會賦權財政司司長批准航空公司和直升機公司，保留部分已收取的機場離境稅，以抵銷政府須向其支付的行政費，簡化後的安排可以省卻財庫局為行政費預留撥款，以及民航處把行政費記入相關收入帳目的程序。