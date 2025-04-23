機場離境稅加至$200有轉機？財庫局：無意調整加幅或分階段增加

財政預算案2025宣布增加機場乘客離境稅，由原來120元增至200元，10月1日生效。在相關法案委員會上，多名立法會議員提出質疑，有指加幅過大，有意見提出分階段或延期執行。不過，財經事務及庫務局再向立法會提交的最新文件回應稱，上次調高離境稅已是2003年，至今累計通脹約64%，今次加幅與這個數字相若。



財經事務及庫務局又指，建議的80元加幅只佔旅客和本地市民整體出行開支的小部份，強調上調離境稅是合適開源措施，建議的80元加幅屬合理及可負擔水平，因此無意調整加幅，亦不會分階段或延期增加離境稅。



▼1月29日年初一香港機場外遊情況▼



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新稅率適用於今年10月1日起購買的機票

財經事務及庫務局早前公布，為實施2025/26年度《財政預算案》公布的措施，《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》已刊憲，由今年10月1日起，飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元。新稅率適用於今年10月1日起購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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財經事務及庫務局再向立法會提交的最新文件稱，對於有意見認為離境稅的增幅過高及欠理據支持，該局指在決定增加離境稅時已在增加收入和減低對乘客影響之間作出平衡，強調上一次調高離境稅已經是2003年，至今累計通脹約64%，今次加幅與這個數字相若。

機管局2016年徵收機場建設費後客運量不跌反升

該局又指加幅對飛機乘客的整體出行開支影響十分輕微，以6000至7000元計算，不足1.5%，相信不會因此影響旅客訪港意欲。該局又稱留意到機管局2016年徵收機場建設費後，其後兩年客運量不跌反升，相信旅客選擇機場時，除了考慮價格，亦會考慮航空網絡、班次、配套和設施等。

延長轉機客豁免繳付離境稅時間至48小時內

該局強調建議的80元加幅合理和可負擔，因此無意調整加幅，亦不會分階段或延期增加離境稅，亦不打算改變現有制度，而條例已經豁免轉機客和過境乘客等離境稅，早前亦承諾延長轉機客豁免時間至48小時內。

會否設「日落條款」？政府：會根據最新經濟制定合適財政措施

至於可否設「日落條款」讓經濟好轉時減回，政府指會根據最新經濟、社會狀況等制定合適的公共財政措施。

四類乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅

．年齡為12歲以下；

．直接或轉機過境；

．由乘客必須於同一日搭飛機抵港及離港，擴展至可以下一曆日搭飛機離港（即最多48小時）；

．坐車經港珠澳大橋或坐船抵達香港機場，坐飛機離港前一直停留在限制區內。