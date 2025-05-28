機場離境稅｜立法會通過加稅至200元　張欣宇姚柏良反對　5人棄權

立法會今日（28日）三讀通過機場離境稅由現時每人120元增至200元，預計每年可增加約16億元收入，10月1日起實施。



出席的85名議員當中，有77人投贊成票；棄權5人包括選委界謝偉俊、A4聯盟梁文廣、教育界朱國強、選委界管浩鳴、選委界吳傑莊；投反對票的2人分別是旅遊界姚柏良、香港新方向張欣宇；4人不在席，包括身兼行會召集人的新民黨葉劉淑儀、選委界劉智鵬、何君堯、馬逢國。



署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，有議員擔心增加離境稅會影響機場競爭力，但政府已經有在增加收入及減低對乘客影響之間平衡，重提上次增加機場離境稅是2003年，形容對旅客出行開支十分輕微。



5月28日，立法會三讀通過機場離境稅由現時每人120元增至200元，5人棄權，2人反對，4人不在席。（直播截圖）

5月28日，立法會三讀通過機場離境稅由現時每人120元增至200元，5人棄權，2人反對，4人不在席。（直播截圖）

5月28日，立法會大會會議。（馮子健攝）

張欣宇（黃浩謙攝）

張欣宇、姚柏良反對 批加稅損害香港國際航空樞紐地位

投反對票的張欣宇引述政府說，機場離境稅已很多年沒有提高，但整體而言離境稅、保安費、建設費、燃油附加費已經400多元，較20多年前已經增加3至4倍，認為是脫離成本基準定價模式。他不認同政府為短期財政收益，損害香港國際航空樞紐地位。

旅遊界立法會議員姚柏良。（立法會直播）

同樣投反對票的姚柏良解釋，政府拒絕接納業界提出的加幅減半建議、設日落條款，雖明白修例草案終會通過，但他表明會投反對票。他指，業界已經很努力拼復甦，但進度落後於人是不爭事實，雖然本年客運量增長，但增幅已經放緩，料2027年才恢復疫情前客運量，批評增離境稅是與目標背道而馳，是左右打右手。

自由黨李鎮強（黃浩謙攝）

李鎮強憂增離境稅減低旅客來港意欲 對廉航影響大

相關法案委員會主席、自由黨選委界立法會議員李鎮強指，今次修例要日後待定時間檢討，希望收入改善時減低甚至取消相關稅率。他指，今次只加80元，但都要小心避免「因加得減」、減低旅客來港意欲。他指，措施可能影響廉航，皆因離境稅佔廉航整體票價的比例並不少。

易志明（黄浩謙攝）

易志明：加機場離境稅與擴大航空網絡背道而馳

自由黨航運交通界立法會議員易志明指，今次機場離境稅增幅達67%，航空業界擔心削弱香港國際機場競爭力。他指，機管局推出措施擴大航空網絡，然而政府大幅調高離境稅，認為有違機管局發展目標，政策背道而馳。

立法會議員江玉歡。（周令知攝）

江玉歡：加稅仍較其他國際級機場低

選委界立法會議員江玉歡指，上一次加離境稅已經是2003年，對於國際級機場而言，香港離境稅仍是較低，譬如倫敦機場如果乘坐長途商務艙，離境稅大概2100港元；新加坡機場離境稅要大概360港元。