中九龍幹線研收$10元　鄧家彪促解釋定價依據　是否具分流之效

即將啟用、連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線，當局表明收費。《香港01》獲悉政府初步研究收費劃一10元，惟需諮詢後再拍板。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指，駕駛者當然不想付路費，而且會擔心其他繞道是否也會收費；但他認爲10元不算貴，若可省時，相信也有不少人會用。立法會議員（九龍東）鄧家彪則希望政府解釋為何定價10元，例如政府經常強調「收回成本」，到底其定義是否收回建造成本？



進入工程後期的中九龍幹線。（鄭子峰攝）

汽車會李耀培相信10元不算貴不少人會用：駕駛者當然不想付路費

李耀培指，要弄清收費是整條繞道還是只是隧道部分。他表示，駕駛者當然不想付路費，而且會擔心其他繞道是否也會收費；但他認為10元不算貴，若可省時，相信也有不少人會用。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。

立法會議員（九龍東）鄧家彪則希望政府解釋爲何定價10元，例如政府經常強調「收回成本」，到底其定義是否收回建造成本？他亦希望政府解釋定價背後的科學依據，例如不同定價如何影響車流，達致分流之效。另外，他亦質疑定價的一致性，因爲中九龍幹線與灣仔繞道性質相似，但灣仔繞道卻不用收費。

立法會議員（九龍東）鄧家彪。（立法會直播截圖）

陳紹雄預計可達至分流效果

立法會交通事務委員會主席陳紹雄則指，10元的定價很貼近現時隧道的收費。他亦表示，車程能大減約20分鐘，預計會有不少車輛使用，可達致分流效果。