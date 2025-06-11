01獨家｜消息：香港仔隧道收費研5元加至8元　中九龍幹線研收10元

運輸及物流局早前預告檢視政府隧道收費，點名香港仔隧道和城門隧道34年未加價。《香港01》獲悉，政府初步研究將香港仔隧道收費劃一由5元增至8元，加幅60%；城隧的新收費考慮到將來沙田T4號主幹路的規劃，未有定案。消息人士透露，新收費以收回成本、用者自付為原則，不會賺很多錢。不過，要注意的是新收費需經諮詢，才決定最終定案。



即將啟用、連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線，早前當局表明會收費，引起社會爭議，擔心有礙分流作用。《香港01》獲悉，政府初步研究收費劃一10元，惟需諮詢後再拍板，未有最終定案。中九龍幹線造價逾400億元，當局早前指收費以最合乎公眾利益為依歸，發揮運輸基建的最大效用。



香港仔隧道。（吳鍾坤攝）

01獨家｜消息：香港仔隧道收費初步研5元加至8元

檢視政府隧道和幹道加價的構思，早於今年財政預算案時提出。8條收費隧道之中，多條多年沒有加價。其中香港仔隧道及城門隧道，更是超過30年都是劃一收5元，當局認為現時部分隧道已有替代路線，即使加價亦不會擠塞，反而有效做到分流。

香港仔隧道。（資料圖片）

消息人士：新隧道費旨在收回成本 不會賺很多錢

《香港01》獲悉，政府初步研究將香港仔隧道收費劃一由5元增至8元，加幅60%；城隧的新收費考慮到將來沙田T4號主幹路的規劃，未有定案。消息人士透露，新收費以收回成本、用者自付為原則，不會賺很多錢。不過，要注意的是新收費需經諮詢，才決定最終定案。

中九龍幹線工程進入後期。（鄭子峰攝）

01獨家｜消息：中九龍幹線初步研究收費10元

即將啟用的中九龍幹線，早前當局表明會收費，引起社會和議會爭議，擔心有礙分流作用。

《香港01》獲悉，政府初步研究收費劃一10元，惟需諮詢後再拍板，未有最終定案。當局早前指，如果單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，有違交通管理原則，故收費會以最合乎公眾利益為依歸，發揮運輸基建的最大效用。

運輸及物流局局長陳美寶點名香港仔隧道及城門隧道有加價空間。（鄭子峰攝）

香港仔隧道和城門隧道營運赤字

翻查當局今年4月在立法會特別財委會答覆議員時說，香港仔隧道和城門隧道收費34年未調整，2023/24年度分別錄得1600萬及5200萬元營運赤字，提到由於政府投入龐大資金興建隧道，為體現「用者自付」原則，預告運流局將檢視各隧道及主幹道的收費。

陳美寶早前表示將全面檢視政府隧道收費政策，點名香港仔隧道和城門隧道多年未加價，將率先考慮調整。

翻查1991年3月立法局文件，當時政府稱香港仔隧道和城門隧道通行費自1985年一直未有調整，提出同年4月1日起把通行費由3元加至5元，並預計當時加價可帶來額外5000萬元收入，此後兩隧收費未再調整，仍劃一收5元。