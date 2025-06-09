中九龍幹線擬收費︱路政署指工程已預留設備裝龍門架　配合易通行

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成，運輸及物流局局長陳美寶早前透露正研究中九龍幹線收費，收回成本是其中一個考慮。路政署助理署長（技術）吳偉業本月4日會見記者時，引述陳美寶及行政長官李家超說法，指政府研究收費除考慮收回成本，亦會考慮交通效率、市民接受能力等，詳細會適時公布。被問到日後如要安裝俗稱龍門架的收費設備時會否影響工程進度及增加成本，吳偉業指工程團隊已有預留設備，並可配合「易通行」收費。



連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成，圖為中九龍幹線油麻地段。（鄭子峰攝）

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成，圖為中九龍幹線油麻地段。（鄭子峰攝）

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成，圖為中九龍幹線油麻地段。（鄭子峰攝）

中九龍幹線收費「用者自付」為大原則 亦考慮其他因素

全長約4.7公里的中九龍幹線將於今年年底落成，並準備通車。其建造成本不菲，核准工程預算超過420億元，由政府的基本工程儲備基金支付。

吳偉業被問到中九龍幹線研究收費一事，他引述政府回應指，研究中九龍幹線收費，「用者自付」是大原則，但除了考慮收回成本外，亦會將交通效率、交通需要等一併納入考慮，他強調公共交通需要屬優先考慮因素。

路政署助理署長（技術）吳偉業表示，政府研究中九龍幹線收費，「用者自付」是大原則。（吳美松攝）

工程已預留設備裝龍門架作「易通行」收費

吳偉業又指，政府亦會參考過去「三隧分流」時，調整各隧道收費的經驗，以決定中九龍幹線的收費水平，收費亦會視乎市民的接受能力而定。

被問到工程現時進度及如要安裝龍門架時，會否令工期延誤等，吳偉業說工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作；工程團隊已預留設備安裝龍門架，並可配合「易通行」收費。

路政署助理署長（技術）吳偉業說中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。圖為中九龍幹線啟德段。（鄭子峰攝）

路政署助理署長（技術）吳偉業說中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。而工程團隊已預留設備安裝龍門架，並可配合「易通行」收費。圖為中九龍幹線啟德段。（鄭子峰攝）

路政署助理署長（技術）吳偉業說中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。圖為中九龍幹線啟德段。（鄭子峰攝）

路政署助理署長（技術）吳偉業說中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。圖為中九龍幹線啟德段。（鄭子峰攝）

行中九龍幹線約5分鐘便可由九龍東前往九龍西

至於收費會否影響中九龍幹線紓緩其他道路壓力的成效時，吳偉業認為現時由九龍灣前往油麻地一帶，駕駛人士無可避免要駛入內區，經常會發生「經過嗰個區而唔係入嗰個區」的情況，並不理想，中九龍幹線則可方便駕駛人士減少駛入內區。

他續說，收費不會影響行車時間，相信通車後，只需約5分鐘左右時間便可由九龍東前往西部。

他又提到，工程最困難的是油麻地路段，因為該區是鬧市，區內有不少古蹟及具文化建築，如天后廟、玉器市場、舊油麻地警署及占卜市場等，需要與社區有密切溝通，並保育該些建築。

公路及鐵路國際會議2025（ICRR2025）將於本月12日及13日，一連兩日在香港會議展覽中心舉行。路政署助理署長（技術）吳偉業（左）及香港公路學會會長梁偉豪（右）向傳媒簡介會議內容。（吳美松攝）

公路及鐵路國際會議月內舉行 實地考察率先試中九龍幹線

公路及鐵路國際會議2025（ICRR2025）將於本月12日及13日，一連兩日在香港會議展覽中心舉行，今年主題為「建造智慧綠色運輸基建」，財政司司長陳茂波及運輸及物流局局長陳美寶等為主禮嘉賓。在兩天會議結束後，將有實地考察，與會嘉賓等會視察東涌線延線，更會率先試中九龍幹線。

吳偉業特別提到「數字孿生技術」，相關技術今年初已在青馬大橋試行，通過建立大橋的三維動態模型，配合橋上的即時感測器數據，可24小時實時監測大橋狀況，及早發現大橋是否有結構異常或潛在損傷。他又指青馬大橋雖已有30年左右，但仍在「極之年青」的良好狀態；未來會研究視乎成本效益，逐步在各大橋，如汲水門大橋等用上「數字孿生技術」（Digital twin）。