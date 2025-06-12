澳門立法會通過修例 電子煙吸太空油按刑事處罰 最高可判監一年
撰文：董素琛
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澳門立法會昨日（11日）全體會議表決通過修改《禁毒法》法案，透過電子煙吸食依托咪酯，即「太空油毒品」，將按刑事罪作處罰，若罪成最高可判處監禁一年。澳門保安司司長黃少澤指，修例目的旨在應對鄰近地區出現的新型毒品形勢，以加強打擊毒品犯罪。他又說，是次立法後，含依托咪酯的電子煙油將受《對外貿易法》、藥物相關法令、控煙法和禁毒法的四重管制，較周邊國家或地區的管制嚴格。
澳門立法會昨以緊急程序通過修改《禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物》法案，將2024年聯合國麻醉藥品委員會會議通過，但仍未受《禁毒法》管制的國際列管物質列入附表，並立法規管依托咪酯及其三種類似物美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯。
澳門保安司司長黃少澤說，修例的目的旨在應對鄰近地區出現的新型毒品形勢，增強打擊毒品犯罪成效。他說，電子煙是食作吸食依托咪酯的工具，目前澳門執法部門檢獲的個案，都以電子煙吸食形式出現。黃少澤續說，是次立法後，含依托咪酯的電子煙油將受《對外貿易法》、藥物相關法令、控煙法和禁毒法的四重管制，相較周邊國家或地區的管制嚴格。
根據澳門社會工作局藥物濫用者中央登記系統，總填報吸毒人數為148人，按年升逾兩成四，但較疫情前已下降近六成。澳門當局正着力優化系統，透過完善數據收集，加強社區合作和網絡外展，以全面掌握濫藥趨勢。
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