太空油｜濫用個案多數壓力根源未解　精神科醫生倡學校設情緒科

本港吸毒人口有年輕化趨勢，去年21歲以下青少年被呈報吸毒人數則上升8%，當中逾三成吸食「太空油毒品」。政府在2025年2月14日亦正式將太空油列為毒品，惟有社工及精神科醫生反映未見實際吸食人數減少，需解決青少年為什麽會吸毒的根源問題，例如不懂面對壓力或朋輩關係，才可真正減少吸毒人數，冀當局除了硬性立法外，可投放更多資源支援青少年的心理及精神健康，例如開設情緒科。



去年有720位21歲以下青少年被呈報吸毒，當中226人吸食太空油毒品，佔該群組的31.3%。（資料圖片）

去年有720位21歲以下青少年被呈報吸毒，當中226人吸食太空油毒品，佔該群組的31.3%。去年起，太空油登上青少年最常吸食毒品第三位。

為打擊太空油，政府於今年2月將太空油毒品的主要成份依托咪酯及三種類似物納入《危險藥物條例》，列作毒品禁制。

為打擊太空油，政府於今年2月將太空油毒品的主要成份依托咪酯及三種類似物納入《危險藥物條例》，列作毒品禁制。（梁鵬威攝）

但立法後，網上依然出現不少有關青少年吸食太空油的短片及報道，短片中吸食後的青少年腳步浮浮，令人側目；近日亦有青少年因在家中藏太空油煙彈，遭父親舉報被捕。究竟為何太空油在青少年群體中蔓延速度如此快？又為何立法後吸食太空油的情況仍未有明顯減少？

本身是外展社工的香港中華基督教青年會程序幹事呂卓僖認為，吸食太空油以電子煙煙槍為載體，單憑肉眼難以辨別，令吸食者誤以為可逃避責任。（梁鵬威攝）

本身是外展社工的香港中華基督教青年會程序幹事呂卓僖，曾在社區內遇到吸食太空油的青少年。他表示，對於年輕人而言，太空油吸食方便，而且反應快上快落，「可能吸完大概過兩三分鐘，就已經沒有如同抽搐、站不穩、甚至不清醒的身體反應」。

吸食太空油者自稱電子煙或已無問題

另外，吸食太空油的主要載體為電子煙煙槍，現時吸食電子煙並不犯法，明年起政府才會禁止在公眾地方管有電子煙煙彈。呂卓僖指出，由於單憑肉眼目測，難以辨別吸食電子煙抑或太空油，「同人講我係吸食電子煙，可能已經無問題」，令吸食者誤以為可逃避責任。

上腦速度快 吸食後難思考

呂卓僖時常去不同地方與區内青少年吹水談天，他留意到立法後，在當眼地方吸食電子煙的人士有減少，但不認為濫用太空油的青少年人數下跌，相信「本身食開嘅都會繼續食」。他表示，恆常吸食太空油的年輕人很多時生活中都有不同的壓力及煩惱，青少年或借助太空油或其他毒品逃避現實。「太空油上腦的速度很快，青少年吸食後會進入不清醒、不需要思考事情的狀態。」

黃宗顯相信立法規管可以有效打擊太空油問題，但亦擔憂會令現時吸食者更加邊緣化、不敢求助，冀可增加支援找出並幫助他們。（資料圖片）

精神科專科醫生黃宗顯曾跟進反覆吸食太空油的個案，他指出太空油除了含有依托咪酯外，有時更摻雜冰毒、可卡因等成份，青少年或對其有生理及心理上的依賴。對於政府將太空油納入第一步毒藥，加強罰則，黃宗顯相信可以有效打擊太空油問題，「但另一方面，要考慮濫用人士會否變得更加邊緣化、更加不敢求助？」

其實我們真的需要去想一下，怎麼樣可以找他們出來或者去鼓勵他們去求助。 精神科專科醫生黃宗顯

戒毒後社會無提供心理輔導 少年或再次轉向吸毒

黃宗顯認為戒毒成功與否，須視乎青少年的生活環境，反覆吸毒或因根源問題不曾解決，「青少年可能本身曾經歷創傷，用毒品麻醉自己，如果戒毒後社會沒提供足夠的心理輔導，解決根源問題，他們有可能再次轉頭用毒品麻醉自己」。黃宗顯認同，太空油已經滲入社會，有部分年輕人已成癮，甚至變成隱蔽個案。

呂卓僖(右)本身是外展社工，經常到年輕人常流連地方尋找個案。（梁鵬威攝）

從根源紓緩青少年壓力問題 以健康方法處理情緒

黃宗顯及呂卓僖皆認為解決太空油問題，僅是立法並不足夠，還需要社會其他資源配合。經常與青少年打交道的呂卓僖稱，「長遠來說應從根源紓緩青少年壓力問題，讓他們不再需要透過毒品紓解壓力或逃避現實」。

黃宗顯則強調，濫藥行為與青少年心理及周邊關係有關，他建議社會各界可加強對青少年情緒及心理的支援，例如在學校中設立情緒科。「 至少幫助學生去了解自己的情緒，當他們有情緒的時候可以怎樣處理? 有沒有一些健康的方法（而非藉助毒品）去處理?」