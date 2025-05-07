北都基建嘆慢板？田北辰「立此存照」：無時間表就不支持撥款

政府大力發展北部都會區，但關於資金投入的爭議持續炒熱。發展局局長甯漢豪今日（7日）回覆議員質詢時，形容北都工程「如火如荼」，預計未來數年將有相當可觀的「熟地」和產業樓面產出，又指不少企業有興趣落戶北都。



不過，實政圓桌田北辰在同日的工務小組委員會上，質疑政府發展北都時「貪新忘舊」，指洗費總共幾百億公帑的北都基建，如洪水橋到港島的鐵路，及元朗六鄉的渠務仍未完成。田北辰表示，上述項目一日未有時間表，財委會上所有有關北都的項目，他都將要求記名表決、不予支持。



5月7日，立法會大會，發展局局長甯漢豪形容工程進行得「如火如荼」。（黃浩謙攝）

甯漢豪：北都工程如火如荼

今日的立法會大會上，甯漢豪回答議員質詢時，提及北都多個新發展區自2019年陸續上馬，形容工程進行得「如火如荼」，預計未來數年將有相當可觀的「熟地」和產業樓面產出。

她又指，引進辦已先後公布四批共84間在香港設立，或擴展業務的重點企業，當中不少有興趣落戶北都，及投資推廣署去年幫助逾500家企業在港設立或擴張，包括對北都產業用地有興趣的公司。

甯漢豪又提到，河套深港科技創新合作區香港園區今年將進入營運階段，預計首批租戶將在今年下半年開始進駐園區，現時商談至較深入階段的企業約有近30間。

5月7日，田北辰在工務小組委員會上，批評港府發展北都貪新忘舊，基建不先行。（立法會直播截圖）

田北辰：政府貪新忘舊 沒有做好基建先行

同日的工務小組委員會上，實政圓桌田北辰批評政府發展北都時，沒有做好基建先行，屬貪新忘舊。他曆數立法會已批出、或將要批出多筆北都款項，包括元朗南發展138億元、洪水橋淨水設施67億元、牛潭尾濾水廠115億元，但政府的基建時間表卻無蹤影。

今年幾個月就攞咗幾百億，搬咁多人上去北都，條洪水橋到港島嘅「洪港鐵路」仲未有時間表，連片區開發招標嗰陣，政府就有吹噓過呢個優點，但係之後就完全唔再提，淨係話人工島研究冇停過。 實政圓桌田北辰

田北辰表示，只要政府一日未提交洪港鐵路，及元朗六鄉渠務的時間表，他將在財委會上對所有北都項目，要求記名表決，不會支持。（黃浩謙攝）

他又指，政府在北都洪水橋區域發展淨水設施，但元朗郊區的六個鄉、150多條村的逾百條支渠，至今都未有動工。「北都一邊條（村）新簇簇，一邊就仲用緊化糞池，呢種貪新忘舊嘅態度，我係非常不滿。」

田北辰表示，他要「立此存照」，只要政府一日未提交洪港鐵路及元朗六鄉渠務的時間表，他將在財委會上對所有北都項目，要求記名表決，不會支持。