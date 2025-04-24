「項目推展能力計劃」畢業禮　甯漢豪鼓勵學員推動基建高質量發展

發展局局長兼主要項目精英學院主席甯漢豪周三（23日）主持2025年「項目推展能力計劃」畢業典禮，恭賀102位來自政府、公營機構、國際工程顧問和承建商的學員，順利完成為期一年的課程，並鼓勵他們以創新思維推動香港基建項目高質量發展。



圖為2025年4月23日，發展局局長兼學院榮譽主席甯漢豪主持2025年「項目推展能力計劃」畢業典禮，恭賀102位來自政府、公營機構、國際工程顧問和承建商的學員，順利完成為期一年的課程。（發展局Facebook圖片）

甯漢豪致辭時表示，政府堅定不移投資基建，在未來10年將開展一系列重要的發展項目，包括北部都會區、大型交通基建、醫院和房屋項目。政府亦致力通過4大方向：優化採購模式、檢視設計標準、精簡審批流程以和善用先進科技及建造技術，提升工務工程項目的成本效益。在「一國兩制」的獨特優勢下，香港會繼續用好「背靠祖國，聯通世界」的特點，鞏固其國際基建中心的地位。

稱計劃體現政府提升項目推展能力決心

她指出，「項目推展能力計劃」體現政府更有效運用公共資源和提升項目推展能力的決心。主要項目精英學院自2018年成立以來，政府已投入約8,000萬元，今年更預留額外1,500萬元，在未來兩年加強工作，提升建造業的專業水平、創新能力和成本效益管理，以維持香港在項目推展方面，作為專業知識國際樞紐的領先地位。

發展局常任秘書長（工務）兼學院校監劉俊傑致辭時勉勵畢業學員，在推展各項大型基建項目時，必須具備建築成本意識，加強協作，打破固有思維，齊心邁向共同目標。他寄語學員不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。

為工務工程中層管理人員提供培訓

「項目推展能力計劃」由香港理工大學設計和推行，旨在為政府工務工程項目中層管理人員提供系統化培訓，提升專業技能和項目推展能力。自2021年以來，累計已有約320名來自政府、公營機構和建造業界的高級專業人員參與。