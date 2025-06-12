BLACKPINK演唱會｜Trip.com優先票已售罄　Cityline明早11時開售

【BLACKPINK演唱會／black pink 香港演唱會/black pink 香港/購票攻略／Cityline／啟德體育園】韓國知名女團BLACKPINK明年1月24日及25日於香港啟德體育園舉行演唱會，訂票平台Trip.com今早（12日）11時發售優先門票，共提供兩款套票，包括附城巴通行證或迪士尼入場券，票價介乎1,267元至4,599元，惟所有門票在中午時份網頁顯示已售罄。不過，歌迷不必灰心，Cityline將於明早（13日）11時正式發售公開門票。



根據Trip.com網頁顯示，優先門票中午時份已售罄。（網頁截圖）

BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月展開，各站包括洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等地。（網上圖片）

BLACKPINK明年1.24至1.25啟德體育園開演唱會

韓國知名女團BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月展開，各站包括洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等地。BLACKPINK直至明年1月24日及25日，將於啟德體育園舉行兩場演唱會。

BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在啟德體育園舉行兩場演唱會。（BLACKPINK官方圖片）

Trip.com優先門票提供兩款套票 附城巴通行證或迪士尼入場券

繼Weverse、VISA信用卡等渠道優先售票後，攜程集團旗下的訂票平台Trip.com今早11時發售優先門票，分為兩款套票，包括演唱會門票加72小時城巴通行證，票價介乎1,267元至4,067元；或演唱會門票加迪士尼樂園1日門票，票價介乎1,799元至4,599元。

Trip.com優先門票分為兩款，包括演唱會門票加72小時城巴通行證，或演唱會門票加迪士尼樂園1日門票。（網頁截圖）

Trip.com優先門票分為兩款，包括演唱會門票加72小時城巴通行證，或演唱會門票加迪士尼樂園1日門票。（網頁截圖）

Trip.com優先門票一小時售罄 Cityline明早11時公開發售

BLACKPINK演唱會相當受歡迎，根據Trip.com網頁顯示，優先門票中午時份已售罄。不過歌迷不必灰心，明早（13日）還有最後搶票機會，Cityline將於早上11時起正式公開發售門票。

Cityline將於6月12日早上9時正式公開發售BLACKPINK演唱會門票。（網上圖片）

「視線受阻坐位」票價與普通坐位無明顯分別

翻查昨日VISA信用卡優先售票的資料，非套票的票價介乎699元至3,499元，安排類似早前舉行的五月天演唱會，特設「視線受阻坐位」，惟票價與普通坐位沒有明顯分別。

坐位票價︰2,299元、1,899元、1,499元、1,099元、899元、699元



企位票價︰3,499元（BLINK PIT PACKAGE）、2,899元（BLINK PACKAGE）、1,899元



視線受阻座位票價︰1,899元、1,499元、1,099元、899元

