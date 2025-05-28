BLACKPINK演唱會｜6.10優先購票　Carousell：嚴正看待黃牛飛買賣

【BLACKPINK／BLACKPINK 演唱會2025香港／JISOO／LISA／ROSÉ／Jennie 】韓國女團BLACKPINK明年1月將在啟德體育園舉行兩場演唱會，昨午（27日）起已接受BLACKPINK的BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票，隨後兩日接受VISA信用卡用戶優先購票，Trip.com亦有搶先訂票活動，餘下門票將於6月13日起公開發售。



過往演唱會不時出現黃牛飛，翻查BLACKPINK於2023年在港舉行的演唱會，最前排「黃牛飛」炒至過萬元，第一排更一度炒至11萬元。Carousell今日（28日）表示，一向嚴正看待違規商品的買賣，包括高於票面價轉售的演唱會門票。平台一直積極移除相關刊登，並持續監察平台上出現的新內容；呼籲社群在平台上買賣門票時保持警覺，謹慎交易。



韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（資料圖片）

韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（Live Nation HK相片）

韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（Live Nation HK相片）

主辦單位LIVE NATION HK昨早（27日）在社交媒體宣佈，BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE，將於明年1月24、25日晚上6時半在啟德體育園舉行。

過往演唱會不時出現黃牛飛，Carousell最新表示，一向嚴正看待違規商品的買賣，包括高於票面價轉售的演唱會門票。平台一直積極移除相關刊登，並持續監察平台上出現的新內容。

隨著 Blackpink 演唱會臨近，Carousell呼籲社群一眾粉絲「Blinks」在平台上買賣門票時保持警覺，謹慎交易。平台會繼續致力打造一個安全、可信的買賣平台，並感謝用戶群一直積極舉報潛在詐騙及炒賣行為。

買賣門票時的安全提示：

．查閱官方轉售條款：賣家應參考門票上或主辦單位網站所列的轉讓條款，以了解相關規定。

．優先考慮面交驗票：買家應盡量安排當面交易，以便在付款前確認門票真偽。

．留在 Carousell 內訊息系統溝通：如有用戶要求轉至 WhatsApp、Telegram 等私訊平台，務必提高警覺，這是常見詐騙手法，用以繞過平台的保障措施。

．要求出示清晰證明：如賣家拒絕提供可驗證的門票證明，建議避免繼續交易。

．騙徒和炒賣者不斷尋找方法避過規則。Carousell 持續運用人工智能技術，偵測可疑行為，並不斷優化平台安全措施。用戶亦可透過應用程式或網站內的 「檢舉產品」 功能舉報可疑內容，我們的團隊會在 24 小時內進行審核處理。



BLACKPINK所屬娛樂公司今早公布DEADLINE世界巡迴演唱會詳情。（YG娛樂instagram圖片）

BLACKPINK 2023年來港 門票一度炒至11萬元

BLACKPINK 2023年1月曾在香港亞洲國際博覽館，舉行一連三場 《BORN PINK》世界巡迴演唱會。門票優先發售後數小時內，已掀起炒賣熱潮。當時門票售799至2,999元，最前排的「黃牛飛」炒至過萬元，第一排更一度炒至11萬元。

BLACKPINK 2023年1月在香港舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會。（BLACKPINK官方圖片）

BLACKPINK 2023年1月在香港舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，當時第一排座位門票一度飆升至11萬元。（資料圖片／Viagogo網站截圖）

BLINK會員優先購票詳情

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記

5月27日正午12時至6月1日晚上10時59分



▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分



BLACKPINK演唱會Trip.com購票詳情

今日中午12時起，接受BLACKPINK的BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票。（Live Nation HK相片）

VISA信用卡優先購票詳情

▪️ VISA Infinite

6月11日上午11時至下午2時

▪️ VISA Presale

6月11日下午6時至晚上11時59分



韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（資料相片）

Trip.com優先購票詳情

▪️6月12日上午11時至晚上11時59分



公開發售詳情

▪️6月13日上午11時起於Cityline.com發售

