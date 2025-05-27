BLACKPINK演唱會｜明年1月啟德體育園演出兩場　今午優先登記購票

【blackpink/blackpink演唱會 2025 香港/JISOO/LISA】韓國女團BLACKPINK明年1月再度來港開騷！主辦單位LIVE NATION HK今早（27日）在社交媒體宣佈，BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE，明年1月24、25日晚上6時半，在啟德體育園演出兩場。



今日中午12時起，接受BLACKPINK的BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票，隨後兩日接受VISA信用卡用戶優先購票，Trip.com亦有搶先訂票活動。，餘下門票將於6月13日起公開發售。



韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（資料圖片）

韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（Live Nation HK相片）

韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（Live Nation HK相片）

BLINK會員優先購票詳情

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記

5月27日正午12時至6月1日晚上10時59分



▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分



今日中午12時起，接受BLACKPINK的BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票。（Live Nation HK相片）

VISA信用卡優先購票詳情

▪️ VISA Infinite

6月11日上午11時至下午2時

▪️ VISA Presale

6月11日下午6時至晚上11時59分



韓國女團BLAKCPINK下年1月到啟德體育園演出兩場。（Live Nation HK相片）

Trip.com優先購票詳情

▪️6月12日上午11時至晚上11時59分



公開發售詳情

▪️6月13日上午11時起

