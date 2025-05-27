BLACKPINK演唱會｜明年1月啟德體育園演出兩場 今午優先登記購票
撰文：譚曉彤
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【blackpink/blackpink演唱會 2025 香港/JISOO/LISA】韓國女團BLACKPINK明年1月再度來港開騷！主辦單位LIVE NATION HK今早（27日）在社交媒體宣佈，BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE，明年1月24、25日晚上6時半，在啟德體育園演出兩場。
今日中午12時起，接受BLACKPINK的BLINK會員優先登記，再於6月10日優先購票，隨後兩日接受VISA信用卡用戶優先購票，Trip.com亦有搶先訂票活動。，餘下門票將於6月13日起公開發售。
BLINK會員優先購票詳情
▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記
5月27日正午12時至6月1日晚上10時59分
▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票
2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分
VISA信用卡優先購票詳情
▪️ VISA Infinite
6月11日上午11時至下午2時
▪️ VISA Presale
6月11日下午6時至晚上11時59分
Trip.com優先購票詳情
▪️6月12日上午11時至晚上11時59分
公開發售詳情
▪️6月13日上午11時起
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