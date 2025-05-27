BLACKPINK演唱會｜前年亞博騷$2,999票價創新高 黃牛飛炒至$11萬
撰文：譚曉彤
出版：更新：
【BLACKPINK／BLACKPINK 演唱會2025香港／JISOO／LISA／ROSÉ／Jennie 】韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會DEADLINE，明年1月24、25日晚上6時半，在啟德體育園演出兩場，主辦方暫時未公布座位表及價目。
BLACKPINK 2023年1月曾來港在亞博演出3場，掀起搶飛熱潮，最貴的VIP門票高達2,999元，創下韓團在港演唱會的新高，當時首排座位「黃牛飛」更炒至逾11萬元。
BLACKPINK 2023年來港 $2,999票價創新高
BLACKPINK 2023年1月曾在香港亞洲國際博覽館，舉行一連三場 《BORN PINK》世界巡迴演唱會。門票分為799元、999元、1,499元、1,899元、2,299元以及2,999元6款，當時創下了韓團在港演出的票價新高。
VIP門票可獨家觀看成員開場前綵排
其中最貴的VIP門票除了確保觀眾享有最前排較佳觀賞位置外，同時包括了開場前「Sound Check Party」（音效綵排派對）、優先入場安排、專屬周邊商品攤位和紀念卡及掛繩，甚至有機會與BLACKPINK近距離接觸。
BLACKPINK 前年來港時的「Sound Check Party」，多名成員淡妝上陣，除了作演唱會最後排練，亦有和歌迷近距離互動。其中Jisoo戴上黑框鏡淡妝唱歌，Lisa擺出心型手勢給香港觀眾，而Jennie就則戴着黑墨鏡唱歌。
首排門票一度炒至11萬元
門票優先發售後數小時內，已在Viagogo和Carousell等平台掀起炒賣熱潮。當時最前排的「黃牛飛」更一度炒至近11.5萬元，即使是上層較後的門票亦要超過10,000元一張。
+17
BLACKPINK演唱會｜明年1月啟德體育園演出兩場 今午優先登記購票車牌拍賣月底舉行 有BLACKPINK歌「B0MBAYAH」、諧音「S1USUMD」林俊傑演唱會｜散場後1小時羅湖即關閉 尾班港鐵完場9分鐘即開出林俊傑演唱會｜內地歌迷指酒店貴寧逼住即晚北上 料過關需2小時啟德體育園五月天演唱會｜內地歌迷應五月之約 三原因來港看演出謝霆鋒演唱會｜城中高官名人捧場 鄧炳強、馬時亨及劉業強等入場五月天演唱會｜快閃店過百人排隊 台灣客期待啟德看騷：不怕下雨五月天演唱會｜主唱阿信STAYREAL店逾3百人排長龍 鐵粉：很可怕