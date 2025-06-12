歐陽萬成Jimmy O.Yang遊文武廟、歎燒味：這是我成長回憶的一部份

港產荷里活喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）將於明日（12日）起在紅館舉行棟篤笑。今次「回家」，他應旅發局邀請，到訪上環文武廟、昂坪360等地，並嚐回本港地道燒味，稱香港美食充滿驚喜的回憶，「我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」



歐陽萬成到訪上環文武廟。（旅發局提供）

歐陽萬成指，香港美食充滿驚喜的回憶，「我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」（旅發局提供）

今次回港，歐陽萬成應旅發局邀請重遊香港。他先參觀擁有百年歷史的上環文武廟，並按照傳統儀式，先摸「文昌筆」、再摸「關帝刀」，最後親手為金鹿貼上金箔，祝願即將舉行的棟篤笑表演順利成功；其後他乘坐昂坪 360 纜車，從高空鳥瞰香港壯麗景色。他說：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」

歐陽萬成今次回港亦體驗亞洲最佳酒吧的雞尾酒。（旅發局提供）

歐陽萬成體驗亞洲最佳酒吧雞尾酒：這城市總能用美食展現獨有文化交融

歐陽萬成今次回港亦體驗亞洲最佳酒吧的雞尾酒，並嚐回本港地道燒味。他讚香港美食充滿驚喜「這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」

旅發局指，希望透過歐陽萬成的視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪，探索屬於自己的香港故事與回憶。