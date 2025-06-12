歐陽萬成Jimmy O. Yang澳門棟篤笑｜優先購票攻略+連結+座位表
撰文：多多
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歐陽萬成宣布將在澳門百老匯搞「Live In Macau棟篤笑」！Jimmy O Yang歐陽萬成早前宣布，將於7月4-6日在澳門百老匯連開3場棟篤笑Show，門票售價由$480起。門票在6月12日於Trip.com優先發售。門票詳情即睇內文！
Jimmy O. Yang歐陽萬成澳門棟篤笑｜6.12優先發售
開賣時間：6月12日下午13:00
限購：10張
購買連結：Trip.com 付款方法：信用卡
優先購票攻略
1. 在官網/Trip.com App註冊帳戶，填寫相關個人資訊
2. 進入歐陽萬成Trip.com連結，迅速找需要的票種和數量
3. 手續費:$60
4. 迅速付款
5. 不可退錢
6. 不可以揀位
7. 演出當日需要出示實體門票
8. 如你要入資料時要小心，因為門票會根據你所入的資料寄出!!!
9. 寄出方法是順豐到付
10. 每個帳號最多買10張
Jimmy O. Yang歐陽萬成澳門棟篤笑｜6.13公開發售
開賣時間：6月13日上午11:00
購票方法：銀河票務及大麥
Jimmy O. Yang歐陽萬成澳門棟篤笑
票價：Reserved B 區480/Reserved A 區:680/VIP:880
手續費：$60
演出時間：7月4-5日晚上20:00;7月6日下午15:00
演出場地：澳門百老匯（Broadway Macau）
Jimmy O. Yang歐陽萬成澳門百老匯交通
1. 可以乘坐賭場免費接駁車（如威尼斯人、巴黎人等度假村的接駁車，百老匯與周邊度假村連通）
2. 珠海橫琴口岸過關後，搭輕軌或打車
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