香港街馬2025｜11.23開跑今開始報名　賽道新增未開通中九龍繞道

由社會企業「全城街馬」主辦、嘉里建設有限公司冠名贊助的 ｢嘉里香港街馬2025｣ 慈善跑將於11月23日（周日）早上舉行，今天（12日）開始接受公眾報名，先到先得。今年，香港街馬迎來十周年里程碑，賽道為率先踏足尚未開通的大型運輸基建中九龍繞道（油麻地段），為跑手帶來一次絕無僅有的體驗。



「全城街馬」今日開記招，公布 ｢嘉里香港街馬2025｣ 詳情。（「全城街馬」提供）

「全城街馬」今日開記招，公布 ｢嘉里香港街馬2025｣ 詳情，圖爲「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行。（「全城街馬」提供）

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行與路政署代表合照。（「全城街馬」提供）

「全城街馬」今日開記招，公布 ｢嘉里香港街馬2025｣ 詳情，圖爲嘉里建設有限公司可持續發展及傳訊高級總監林慧君。（「全城街馬」提供）

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，預計今年底完成。通車後，預計取道繞道來往九龍灣與油麻地僅需約5分鐘，將成為九龍市區交通的重要樞紐，緩解九龍的通行壓力。而今年的香港街馬，正是跑手搶先以雙腳感受這條嶄新主幹道的機會。

全馬及半馬跑手將由銅鑼灣開始，跑至九龍灣和啟德，貫穿全程中九龍繞道（油麻地段）至油麻地。

中九龍繞道。（「全城街馬」提供）

中九龍繞道。（「全城街馬」提供）

活動除了包括以往全港首個位於城市中央、圍繞維多利亞港的馬拉松（42.195公里）、位於核心地區的跨海半馬拉松（21.0975公里）、全港唯一將軍澳跨灣大橋及將軍澳－藍田隧道的十公里路線，以及專為提倡學生參與的｢街馬-亞洲青年十公里2025｣，仍設有去年非常受歡迎的家庭組別，鼓勵年青人參與十公里。為促進社會共融發展，亦歡迎一眾視障跑手與領跑員一同參加賽事，今年更特別為視障跑手設立冠、亞、季軍名次，不區分性別或年齡。

各項賽事詳情：

全馬：

從東區走廊（近東岸公園）起步，跑友可跑過中環灣仔繞道、龍和道，至耀星街折返，於東區走廊欣賞維港美景，再親身穿越東區海底隧道；由港島用雙腳跑到九龍，經過將軍澳跨灣大橋、將軍澳－藍田隧道、茶果嶺的創意環保項目、由城市泵房加建而成的綠化公園、及改善水質後的翠屏河；其後再跑上觀塘繞道，跑落觀塘海濱花園，遠眺對岸香港島繁榮海濱；跑經觀塘工業、商業區及至九龍灣和啟德，隨後進入中九龍繞道(油麻地段)，穿越土瓜灣和何文田，最後以中九龍繞道油麻地交匯處為終點，於全新大型運輸基建中感受馬拉松的樂趣。



全馬路線圖。（「全城街馬」提供）

半馬：

從東區走廊（近東岸公園）起步，穿越東區海底隧道，觀塘繞道、經九龍灣和啟德後，便開始享受進入全新大型運輸基建中九龍繞道(油麻地段)路段，與全馬一樣，於中九龍繞道油麻地交匯處作終點。跨海半馬拉松距離已經遊走香港九龍，以不同角度欣賞維港兩岸景色。



半馬路線圖。（「全城街馬」提供）

十公里：

調景嶺將藍公路（近唐賢街）起步，跑上跨灣大橋，直入將軍澳－藍田隧道，穿越兩大基建，經過茶果嶺的創意環保項目，由城市泵房加建而成的綠化公園，改善水質後的翠屏河，跑上觀塘繞道，再落觀塘海濱花園作終點。



十公里路線圖。（「全城街馬」提供）

街馬-亞洲青年十公里2025：參加者必須為12至25歲的全日制學生。今年繼續設有家庭組別, 鼓勵年青人參與跑步活動。其中一名參加者必須為10至25歲的全日制學生, 如參加者為10至11歲, 則必須由一名18歲或以上成人陪同參加。

此外，今年的「嘉里香港街馬2025」更獲香港旅遊發展局支持，以宣揚香港，以及吸引更多海外跑手來港。活動當日亦提供行李即日寄存服務，以便利跑手。各組名額合共20,000個，於今天開始接受公眾報名，先到先得。