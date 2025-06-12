2025香港街馬11月23日上演　全馬半馬路線跑經未通車中九龍繞道

2025香港街馬會在今年11月23日（星期日）上演，大會公布今年全馬和半馬的路線，會跑經尚未通車的中九龍繞道油麻地段，並形容機會「可一不可再」，因為路段通車後再成為賽道的機會「較微」，希望吸引更多跑手支持，「用雙腳感受香港發展」。



一年一度的香港街馬，將於11月23日舉行，大會公布全新賽道，半馬及全馬拉松賽事繼續在銅鑼灣東區走廊起步，途經觀塘和九龍灣，之後會跑經尚未通車的新增設路段——中九龍繞道油麻地段，沿途會經過啟德體育園，並在中九龍繞道油麻地段交匯處衝線。

中九龍繞道是香港6號幹線的一部份，貫通九龍西油麻地、京士柏、何文田、土瓜灣、啟德至九龍東的九龍灣，全線均為三線雙程分隔公路，全長4.7公里，包括長3.9公里的隧道，預計今年12月才通車。街馬大會多謝各個政府部門特別是路政署的幫助，讓今年賽道可以跑經這項新基建，並形容機會「可一不可再」，「通車後未必可以（成為賽道）」，呼籲跑手把握機會報名參賽。

2025香港街馬，今日（12日）下午3時開始接受報名，賽事繼續設有馬拉松、半馬拉松及10公里三個距離賽事，名額上限分別為3500人，6500人及10000人。

2025香港街馬網頁：https://www.streetathon.com/tc/