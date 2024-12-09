香港街馬｜行政總裁：20至30名選手跑錯路　工作人員可主動指示

「香港街馬2024」賽事昨日（8日）舉行，有半馬參賽選手疑因在場指示不清晰，導致跑錯路線，跑多接近9公里路程。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行今日（9日）接受電台訪問時稱，今次錯失不涉及場地佈置問題，認為指示牌清晰，但承認大會有改善空間，舉例工作人員可主動向跑手指示路線。他指，今次事件涉及約20至30名半馬跑手，他就事件向該批選手致歉，未來會加強工作人員培訓。



在街馬的Facebook專頁，多名跑手留言，指懷疑現場工作人員指示不清晰，令原本需在將藍隧道前調頭的半馬跑手，跑入隧道，令他們跑出30公里路線，較本身多出接近9公里。其中一名跑手向記者表示，雖然見到指示牌，但由於當時天色較暗，加上正在跑步當中，未能看清有關指示。

梁百行認為指示牌清晰 但承認工作人員培訓有改善空間

梁百行在港台節目《千禧年代》表示，今次錯失不涉及場地佈置問題，並指場地指示牌清晰，均有文字和箭嘴標示，隧道口的折返位置前已放有指示牌，亦有足夠照明系統。

不過，他承認大會有改善空間，舉例工作人員可主動向跑手指示路線，又稱大會不希望有選手跑錯路線。他相信，今次事件涉及首批、約20至30名半馬跑手，他就事件向選手致歉。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今次錯失不涉及場地佈置問題，認為指示牌清晰，但承認大會有改善空間。（資料圖片／甘琬湄攝）

稱雪糕筒沒遮擋折返位置 未來加強工作人員培訓

有跑手表示，當時有工作人員站在隧道口的折返點前，並有雪糕筒遮擋折返位置。梁百行回應指，事後參考多條影片，可見工作人員是站於折返位置前方，沒有擋著路線，亦未見雪糕筒遮擋折返位置。

他續說，暫未能與該區域的工作人員直接對話，不過初步估計因該批跑手屬於頭批，工作人員未有意識作出主動指示。

對於連續兩屆均有跑手「跑錯路」，梁百行稱會積極研究不同方法，加強工作人員培訓及改善物資，預防事件再次發生。

報名人數及完成率創新高

他又表示，今屆報名人數約有19,500人，較去年多，出席率達85%，屬正常數字。賽事完成率更達99%，為有紀錄以來最高（record high）。他估計，因昨日天氣晴朗，體感溫度維持在14至15度之間，故出席率及完成率高。