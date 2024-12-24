中中聯會組隊參戰街馬　體會同行陪伴與扶持　師生相約下年再戰

「01教育」早前報導香港中文中學聯會在「SEED Foundation」的贊助下組織43對校長及學生參與於12月8日舉辦的「香港街馬2024」亞洲青年10公里賽，以紀念香港中文中學聯會40周年。早前他們已經順利完成比賽，賽場上見證師生們同心同行，互相扶持跑向終點。



有份參與街馬的師生均感到經歷難忘，不但因完成目標而感到鼓舞，過程中更體會到「團隊」和「陪伴」的美好，十分期待下次再一同作戰。



過去報導：逾40對校長學生齊跑街馬10公里賽 體現師生同行鼓勵積極面對逆境

香港中文中學聯會獲得「SEED Foundation」贊助，組織43對校長及學生參與「香港街馬2024」亞洲青年10公里賽，順利於12月8日完成賽事。（香港中文中學聯會提供）

與學生同跑變年青 師生組隊體驗難得

基督教香港信義會信義中學吳宏業副校長與數名學生參加10公里賽事，他指為了不拖累隊友，九月初已展開訓練，單計十月已經練跑達70公里，體重亦在三個月內減少15磅。由於比賽路段相比平時練習較多斜路，加上帶傷在身，吳副校長初時亦擔心自己未能跑畢全程，慶幸經過訓練及減磅，最終能完成挑戰並達成預先設定的目標。吳笑言與同學參賽「感覺自己也年青了」，能與他們一起創造共同經歷及話題，過程中互相支持，並指已相約下年再一起挑戰，「保證會跟上他們最少5公里」。

本身擅長短跑的信義中學中五學生林旭亦在賽前一個月起，每周進行數次5公里的訓練，提升肺活量，最後以1小時完成賽事。他表示對成績不是很滿意，但衝過終點一刻仍感到興奮，特別難忘與到場主持起跑儀式的梁冠芬校長擊掌，「知道校長有傷在身不能參賽，但他的鼓勵也激發了我的動力」。林旭指下次會學習吳副校長，提早開始進行訓練，相信能有突破。

過去同樣注重短跑的鄧皓正則認為，短跑與長跑比賽大不同，前者並沒有機會與隊友交流，但長跑卻能在過程中互相鼓勵，「要同他們一起堅持落去，連繫的感覺好強」。另一位同學葉俊廷亦指，今次跟副校長一同參賽，與他們組成團隊，互相分享心得及打氣支持，是難能可貴的機會，「不是每一個同學可以有的經歷」。

校長：跑步如人生 由陪伴到見證高飛

曾有各項跑步比賽經驗的香港道教聯合會圓玄學院第一中學簡偉鴻校長直言，應對10公里賽事問題不大，但今次參賽則感覺特別，說跑步本來是一項個人運動，但與學生同行卻帶來全新體驗，在過程中不僅要注意自己的步速，更要關心身邊學生的情況，讓他感受到師生之間的聯繫和支持。

簡偉鴻校長（左一）認為與學生同行帶來全新體驗，在過程中不僅要注意自己的步速，更要關心身邊學生的情況，讓他感受到師生之間的聯繫和支持。圖為教育局長蔡若蓮（中三）與他們合照留念。（香港中文中學聯會提供）

簡校長表示賽前訂立與學生同行的目標，比賽首7至8公里亦能一直緊跟步伐，然而到達上斜路段時，同學明顯還有力量加速，最終選擇先行一步，令他深深體會跑步就如人生，「明白作為師長陪伴的重要性，但學生終有一天會成長，他們要振翅高飛，繼續追尋自己的夢想」，形容這不僅是一場比賽，更是一個成長的見證。

與簡校長同行的吳栢鋒同學則以「好有滿足感」來總結是次比賽，不但成功挑戰自己，成績更比預期中好，對結果感到喜出望外，又指賽事氣氛熾熱，「同學和校長都十分落力，非常有毅力」，他亦希望日後還有機會再和校長一同參賽，一同作戰。