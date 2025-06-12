周永恆踩風火輪｜被控疏忽駕駛及無第三保兩罪 周准保釋候訊
撰文：陳曉欣
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現職送貨員的41歲藝人周永恒，今年3月涉在天水圍行人路上，疏忽駕駛俗稱「風火輪」的電動單輪車，被控疏忽駕駛及沒有第三者保險而使用車輛兩罪，案件今（12日）於屯門裁判法院提堂。案件押後至7月17日再訊，周獲准以2000元保釋。
被告周永恒（41歲，報稱送貨員），被控於2025年3月24日，在天水圍天湖路近燈柱FC0856之行人路上，在道路上使用一輛機動車輛，即一輛黑色電動單輪車，而當時就他對該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單；以及於同日同地，無合法權限或解釋，在顧及一切有關情況下，在公眾地方疏忽地駕駛機動車輛，即一輛黑色電動單輪車。
案件編號：TMCC 1260/2025
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