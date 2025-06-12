公屋編配估算｜本年度約2.97萬伙　上年度實際編配較預估少1100伙

房委會轄下的資助房屋小組委員會今日（12日）通過2025/26年度的公屋編配估算，估算共有約29,700個單位，當中有23,350個單位（78.6%），將編配予公屋申請者。



另外，委員會亦備悉了2024/25年度公屋的實際編配結果，實際編配數字為29,114個單位（即申請者在2024/25年度終結前已入伙的數字），較原先估算的30,200個單位少1,086個。



房委會發言人指，2025/26年度的29,700個單位包括約8,800個新單位及約20,900個回收單位可供編配予各類別申請者，當中有23,350個單位（78.6%），將編配予公屋申請者。「配額及計分制」下的非長者一人申請者每年的編配限額為擬編配予公屋申請者單位總數的10%，上限為2,200個。故此，在2025/26年度「配額及計分制」下申請者的編配配額為2,200個。



各項編配類別的估算。（政府新聞處圖片）

1,200個單位用作安置受清拆項目影響的居民

至於編配給其他類別申請者方面，房委會會預留1,200個單位用作安置受各部門及法定機構計劃進行的清拆項目影響的居民，以及其他受政府寮屋清拆計劃、緊急清拆計劃、違例天台構築物清拆計劃等影響的居民；當中300個單位預留用作安置受市建局2025/26年度各重建項目影響的居民。

為配合華富一邨及彩虹邨分別於去年3月及12月公布進行的清拆計劃，在房委會屋邨清拆和大型維修類別下會預留100個單位作提早搬遷之用。

華富一邨 (資料圖片)

彩虹邨。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，有350個單位將預留作體恤安置類別的編配。這個數目並非上限，房委會會按既定政策處理社會福利署推薦的所有體恤安置需求。任何為體恤安置類別預留而未用盡的配額，將會編配予公屋申請者。

1,100個名額用作處理「寬敞戶調遷」個案

在調遷類別下，2025/26年度內供各類調遷用途的單位估算合共3,700個，當中1,100個名額會用作處理「寬敞戶調遷」個案，以增加回收大單位的數量，從而紓緩有四名或以上家庭成員公屋申請者的迫切需求。此外，房委會將為2025/26年度「改善居住環境調遷計劃」預留約1,000個名額。至於餘下的1,600個單位，房委會會靈活運用於其他調遷用途，包括「特別調遷」、「天倫樂調遷計劃」、「長者戶全免租金計劃」調遷和「利便管理調遷」等。

至於初級公務員類別，房委會會在2025/26年度為「公務員公共房屋配額計劃」預留1,000個單位。

發言人指，房委會每年會就下一個年度可供編配的公屋單位的供應量，以及該等單位如何編配給各需求類別作出估算。房委會會密切留意任何環境轉變，靈活編配公屋單位，以確保資源得以善用。