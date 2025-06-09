深水埗劏房戶到房委會請願　要求加快興建公屋、恢復輪候現金津貼

房委會今日（9日）下午召開特別周年大會，有劏房戶在大會前到場請願，要求當局加快縮短公屋輪候時間。深水埗媽媽房屋關注組下午到房委會總部遞交請願信，要求房委會提議增加興建出租公屋並恢復現金津貼計劃，減輕基層家庭租金負擔。



有居於劏房的成員表示已經輪候公屋超過七年以上，但因為簡約公屋位置偏遠，因此最終沒有申請，又擔心未來若成功上樓，又要再搬遷，影響子女成長，期望政府興建更多市區公屋。



房委會今日（9日）下午召開特別周年大會，深水埗媽媽房屋關注組在大會開始前到場請願，要求政府加快興建公屋。（林遠航攝）

房委會今日（9日）下午召開特別周年大會，深水埗媽媽房屋關注組在大會開始前到場請願，要求政府加快興建公屋。（林遠航攝）

深水埗媽媽房屋關注組六位成員，下午到何文田房委會總部遞交請願信。關注組在信中表示，最新公屋平均輪候時間為5.3年，但關注組早前曾訪問122位基層劏房媽媽，發現有31%已經輪候公屋超過7年或以上，遠較官方數字長。

信中又提到，政府取消學童津貼及輪候公屋住戶的現金津貼計劃，使原本面對沉重劏房租金壓力及收入減少的生活變得更加艱難。

黃女士一家四口現時居於深水埗劏房，指由於簡約公屋選址偏遠，因此不會考慮。

已輪候公屋7年的黃女士，一家四口現時以月租7,000元租住深水埗。她表示，政府近年興建的簡約公屋位置偏遠，擔心影響小朋友上學及作息，又擔心居住期限過後，子女又要轉，表示只會考慮公屋。

對於早前房屋局局長何永賢指，簡約公屋及過渡性房屋可取代輪候公屋現金津貼，她不同意，指津貼相當於其家庭近半月租，有助減輕租屋壓力。