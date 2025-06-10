智慧屋邨｜四成居民滿意屋邨管理　民建聯倡設「機械人親善大使」

房委會今年積極推動「智慧屋邨管理」，民建聯今日（10日）發布一項調查，發現接近九成五居民都希望屋邨能儘快引入智能化管理，逾六成半認同技術能提升現時屋邨管理質素。該黨建議分階段進行智能化管理，並考慮增設機械人居民大使等八項建議。



民建聯今（10日）舉行記者會，公布「公共屋邨智能化管理」調查結果。（吳焜曜攝）

房委會目前選定10個公共屋邨作「智慧屋邨試點」，引入物聯網感測器、人工智能、行動裝置、機械人等科技，協助屋邨管理。試點屋邨包括位於深水埗區的海盈邨，民建聯在2月18日至4月18日在該區進行調查，收集了558份問卷。

「房署資訊通」運作8年 逾六成居民未用過

調查顯示，42.4% 受訪者對現有屋邨管理服務滿意，46.1% 的受訪者一般，8.6%的受訪者不滿意。民建聯認為，數據反映不足一半的居民滿意現有屋邨管理服務，可見管理質素有提升空間。

64.9%受訪者認爲引入智能化管理能提升屋邨管理質素。房屋署於2017年推出「房署資訊通」，供居民繳付租金、查看屋邨管理資訊、提交意見及投訴等，但調查顯示逾六成居民沒有使用過。

鄭泳舜今（10日）出席記者會。（吳焜曜攝）

鄭泳舜：引入清潔機械人提升效率 減清潔員壓力

民建聯建議根據屋邨實際需求，逐步引入清潔及保安巡邏機械人。立法會議員鄭泳舜表示，目前清潔工人短缺，可以有限度地引入清潔機械人。他指出，清潔機械人仍需清潔員輔助，清潔員會清潔窗戶等較高位置，而機械人會負責清潔地面，從而減輕清潔員壓力並提高清潔效率。

在保障居民私隱方面，鄭泳舜認爲需要取得平衡。（資料圖片）

保安機械人隨意走動拍攝 鄭泳舜：需平衡私隱

警務處上周表示，正與相關政府部門及持份者保持緊密協作，今年起分階段將一些機構的部分閉路電視影像及數據，接入警方「銳眼」執法計劃系統，當中包括房屋署。定點閉路電視會有告示提醒，而保安巡邏機械人則會周圍走動，被問及如何保障居民私隱時，鄭泳舜認爲需要取得平衡，要讓居民清楚知道鏡頭的用途，並有詳細制度規管有人違法時要如何與警方合作。

加裝跌倒檢測設備 防範老人傷殘跌倒

民建聯亦建議房屋署為獨居長者或傷殘人士加裝跌倒檢測設備，在檢測到異常跌倒行爲時，啓動緊急呼叫功能，向家屬或屋邨辦事處發出警報。鄭泳舜指，安裝相關設施前應徵得相關住戶同意。

Walker C人工智能機械人（YouTube影片截圖/UBTECH Robotics）

深水埗區議員吳婉秋和劉佩玉。（吳焜曜攝）

倡引入機械人作居民親善大使 與居民噓寒問暖

目前一些屋邨設有機械人「小清」、「小保」協助清潔、保安等工作。區議員吳婉秋建議長遠可考慮添置像大阪世博中國館的Walker C人工智能機械人，作爲居民親善大使，與居民互動，如一起做早操、回應居民簡單提問和噓寒問暖等。

問及相關機械人會否取代或與關愛隊合作，鄭泳舜指，智能機械人的用途多元化，除了清潔和保安外，亦可以為市民引路，期望逐步於屋邨試行。

「智慧屋邨試點」包括粉嶺皇后山邨、元朗洪福邨、屯門欣田邨、大埔富蝶邨、沙田水泉澳邨、元朗朗善邨、長沙灣海盈邨、觀塘油塘邨、黃大仙東匯邨和香港仔石排灣邨。智慧屋邨管理項目包括物聯網、人工智能影像分析、機械人等技術，使用範疇包括保安巡邏、偵測高空擲物、提供資訊及管理屋邨設施使用等。