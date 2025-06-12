今日新聞8分鐘︱何柱國逝世　終年75歲｜印航客機起飛後墜毀

銅鑼灣服務式住宅地下店舖起火傳爆炸聲 煙罩街道嚇煞途人

銅鑼灣發生火警。今日（12日）下午3時22分，警方接獲多人報案，指開平道5號、一幢服務式住宅地下位置起火，冒出大量濃煙，並傳出爆炸聲。消防接報趕至，發現上址一店舖失火，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，花約一個多小時將火救熄。現場影片及圖片可見，起火位置不斷冒出滾滾濃煙，席捲半空，附近街道遭煙霧籠罩，有目擊者慌稱：「Oh my god！」同時有大批消防員到場灌救。警方及消防調查後，相信涉事店鋪的拖板短路起火，初步無可疑。火警中，7人自行疏散，幸無傷亡。

加士居道爆水管 黃泥水湧入逸東酒店 食客撐傘行樓梯走避

油麻地發生爆水管事件。今日（11日）晚上8時許， 加士居道近逸東酒店對開一條行人路，有鹹水管突然爆裂，大量鹹水夾雜沙石及泥湧出，有磚亦被沖散。大量黃泥水經逸東酒店停車場湧入酒店內。現場可見，大量泥及磚散落一地，路面滿目瘡痍；酒店Food court位置亦被浸淹。《香港01》接獲讀者提供事發時片段，可見有水湧入逸東酒店地庫的餐廳位置，部分食客狼狽地「擔遮」上樓梯離開，有職員在梯間疏散人群；亦有食客不慌不忙繼續享用晚餐。另一片段可見，酒店內地面已浸滿水，燈光昏暗，亦有警報響起，人群由窄路離開，場面混亂。另有網民拍攝的片段見到，有水由酒店升降機頂沿𨋢門流下。《香港01》正就事件向逸東酒店查詢。

大埔男子遭3刀手斬傷 四肢流血送院 座駕同被毀

大埔今日（11日）發生斬人血案。晚上約9時39分，一名男子報案，稱在汀麗路南山花園入口泊車後，剛下車即被3名刀手伏擊斬傷。救援人員趕至，發現事主四肢流血，幸仍清醒，將他送往大埔那打素醫院治理。警員封鎖現場，正調查兇徒下落及施襲原因。現場所見，涉事私家車擋風玻璃及車窗被扑碎、倒後鏡損毀，地上遺有血迹。

消息：前全國政協常委何柱國逝世 終年75歲

消息指，前全國政協常委何柱國離世終年75歲。曾經營煙草生意何柱國今年2月曾在電台節目自揭曾患上肺癌，在香港接受治療後已康復，更稱認為個人有吸煙的自由，一度「呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫務衞生局局長）」、但如今要「感謝佢（盧）」。

太子樓上按摩店72歲男顧客突暈倒 昏迷送院搶救不治

今日（12日）下午1時許，警方接獲報案指，太子大南街61號一間樓上按摩店，一名男顧客突然暈倒。救援人員接報趕抵，發現姓殷 （72歲）男事主昏迷不醒，由救護車送往廣華醫院，其間救護員用自動心外壓機為他急救，惜最終證實不治。據了解，殷翁有中風及情緒病紀錄，需服藥及定期覆診；事發時他已完成按摩服務，暈倒之際正在休息；警方將會安排驗屍確定死因。

流浮山貨倉火警後被揭為毒品倉 警檢數千棵大麻追緝6人

流浮山一個貨倉今日（11日）凌晨發生火警，消防救熄後，揭發現場為毒品倉庫。警員到場調查，在貨倉6間房內，發現約3,900棵大麻植物、7盒大麻製品，以及一批製毒工具。元朗警區重案組接手調查案件，據悉正追緝6名疑犯。

中環寵物貓跌落簷篷無恙但被困 消防電筒光逗貓走入吊籃拯救

今日（12日）凌晨2時58分，中環卑利街68至70號一幢住宅大廈，有住戶發現1隻貓被困在大廈1樓至2樓之間簷篷位置。警方和消防接報到場，證實該貓屬於3樓一名外籍住戶所飼養，懷疑牠爬出窗外，卻跌到樓下簷篷。

香港對印度｜Tifo惹注目 足總：花10萬展示3分鐘 靈感源自龍珠

香港對印度的亞洲盃外圍賽事周二（10日）在啟德主場館舉行，北看台有人拉起寫有「港隊勁揪」的Tifo(橫幅）展示僅約3分鐘，足已成為本港球壇史上最巨型、最震撼的場面，惹來全城注目。中國香港足球總會總幹事張炎有透露今日在電台節目表示，該幅面積達44米乘26米，製作費在10萬元以内，由足總承擔所有成本，並指今次的巨型Tifo是送給球迷的啟德「入伙禮物」。

印度航空飛倫敦波音客機起飛後墜毀 美聯社：據信無人生還

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。印度航空指機上包括乘客和機組人員在內載242人。警方稱飛機墜毀於平民區。美聯社引述艾哈邁達巴德市警務處長指，機上似乎無人生還，地面亦有人員傷亡。

馬斯克後悔帖文過火 白宮：特朗普感謝他致歉 無意砍與政府合約

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在線上爆發罵戰，二人情緒在翌日稍顯緩和。白宮周三（6月11日）則透露，特朗普對馬斯克的道歉表示感謝，強調政府未舉措審查馬斯克與政府合約。

美國商務部長：下週陸續與各國達成協議 美國對華關稅維持55%

有份參與日前與中國代表團在英國倫敦進行關稅談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周三（6月11日）接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，預計下週開始將陸續與其他國家達成貿易協議，而美國在會談後對華達成的55%關稅的稅率將不會再有改變。