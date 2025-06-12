首季吸毒人數減5.4%　吸毒青少年45%涉吸太空油　成最常吸食毒品

禁毒常務委員會在今日（12日）的會議上，備悉藥物濫用資料中央檔案室今年首季的統計數字，以及相關的毒品統計數字。在21歲以下青少年方面，今年首季被呈報吸毒的人數為285人，當中128人吸食「太空油毒品」。「太空油毒品」已取代大麻，成為被呈報吸毒青少年最常被吸食毒品，其次為大麻和可卡因。



上月17日，警方拘捕一對分別25及18歲的情侶。行動中，人員檢獲約1,017克懷疑依托咪酯粉末（俗稱太空油毒品）、約3克懷疑霹靂可卡因及約1克懷疑氯胺酮。該批太空油原材料初步估計能製造約4,500粒太空油煙彈。（警方提供）

數字顯示，今年首季被呈報的整體吸毒人數為1,644人，去年同期則為1,738人。海洛英、可卡因和大麻為今年首季被呈報最常被吸食的三類毒品。

「太空油毒品」取代大麻成青少年最常吸食毒品

21歲以下青少年方面，今年首季被呈報吸毒的人數為285人，當中128人吸食「太空油毒品」。「太空油毒品」已取代大麻，成為被呈報吸毒青少年最常被吸食的毒品，其次為大麻和可卡因。

針對現時「太空油毒品」的主要活性成分，政府已將依托咪酯及其三種類似物納入《危險藥物條例》（第134章），列為毒品管制。政府亦計劃將其餘依托咪酯類似物列為毒品。

首季涉毒品罪行被捕人數940人 判監青少年最長囚20年

根據執法部門的統計數字，今年首季涉及毒品罪行的被捕人數共940人，其中140人為21歲以下青少年。首季涉及毒品罪行的被捕人士主要涉及的毒品分別為「太空油毒品」、大麻和可卡因。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高達86%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期為20年。

保安局籲外遊要小心：護膚品也可能含毒品

另外，保安局發言人提醒年輕人，外遊期間需時刻保持警覺，以免在嘗試新鮮事物時誤墮毒品陷阱。食品及飲料，甚至保健產品和護膚品（例如美容面膜和按摩油）等，都可能含有毒品。任何帶有「CBD」、「THC」、「大麻二酚」、「四氫大麻酚」、「大麻」、「大麻素」或「大麻提取物」等字眼，或大麻草圖像的產品，均可能含有在香港屬違法或禁止在機場過境的物質。市民於線上和線下購物時，都應仔細留意產品標籤。市民若對產品成分存疑，切勿冒險購買、使用或將它們帶回香港，以免誤墮法網。有關CBD產品例子的資料及短片已上載禁毒處的CBD專題網頁供大眾參考。​

三年一度調查顯示學生吸毒比例較一周期升0.2個百分點

禁常會亦備悉了「2023/24年學生服用藥物情況調查」的結果。調查是三年一度的研究項目，由保安局禁毒處委託研究機構進行，目的是搜集學生吸食毒品的最新趨勢。是次調查成功訪問了99,600名高小至專上學生，佔全港有關學生人口約15%。

調查結果顯示曾吸食毒品的學生人數比例由上一次（即2020/21年）調查的2.5%上升至2.7%。曾吸食毒品的學生當中，最常被吸食的毒品為危害精神毒品。有關調查結果與檔案室的統計數字吻合。