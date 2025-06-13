房委會黃碧如：宏緻苑社區發展成熟和交通便利　不擔心整體銷售

房委會將在今年第三季推售新一期綠置居，總共有2723個單位，包括九龍灣「宏緻苑」的2576個單位，實用面積介乎193至466平方呎。宏緻苑以市值6折定價，預計今年11月落成，最快明年5月入伙。



房委會資助房屋小組主席黃碧如今（13日）接受港台節目《千禧年代》訪問，今次折扣率較上一次居屋銷售計劃多了10%，加上考慮到市民負擔能力，家庭入息中位數上升，而訂出今次定價。她相信今次單位會頗受歡迎，因爲宏緻苑交通便利，社區發展也相當成熟，就算是小單位也表示不擔心。



房委會資助房屋小組委員會主席黃碧（資料圖片/梁鵬威攝）

九龍灣宏照道宏緻苑有三幢大廈，提供2576個單位，售價由115萬至349萬元，妣市價6折出售。黃碧如表示，自2018年開始，綠置居定價已與市場價值脫鈎，不是以市值計算。她指，今期單位定價介乎115萬至349萬，較上一期高，是考慮家庭入息中位數上升，市民有較高負擔能力，同時已提高折扣率，由上次的30%，提高至40%。。

宏緻苑單位實用面積介乎193至466平方呎，介乎280至298呎單佔最多，有約三成半；450至466呎大單位則不足三成。小單位有72個，約193至194平方呎。

黃碧如表示，宏緻苑位於市區，附近交通便利，社區發展亦都成熟，相信會頗受歡迎。對於小單位，她續指申請者的需要不同，其中也有一人申請者，所以不擔心整體銷量。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

對於彩虹邨清拆租戶可優先選購的安排，會否影響其他感興趣租戶，黃碧如就說，如果租戶在之前就申請了綠置居，在今次申請中就會有多一個抽籤號碼，成功的機會就會增加。

她又指，家有長者或家有初生的申請者，配額亦有1050個，相信這些申請者也有較大機會買到心儀單位。