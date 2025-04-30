居屋2024｜個別白表申請者急件日期出錯　房委會致歉：涉手民之誤

【居屋2024／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／白表／綠表】「出售居者有其屋計劃單位2024」（居屋2024）有白表申請人，收到房委會「急件」要求補交薪金證明文件正本，列明遲交會影響揀樓次序或擱置申請，惟發信日期已過「死線」17天；經郵遞後，申請人收到時「急件」最少已過了限期達18天。



房委會回覆《香港01》查詢時表示，有個別個案因職員手民之誤及操作問題導致出錯，房委會已聯絡申請人並表示歉意，又指事件不會影響揀樓次序。居屋2024原定今年第二季開始揀樓，但至今仍未有確實日期，房委會解釋因今期計劃實施「家有初生」等、配額改以每個屋苑為基礎計算，現正提升電腦系統，選樓程序仍然預計今年第二季展開。



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有白表申請者早前收到房委會急件，郵戳為4月15日。

信件要求居屋2024白表申請者於3月28日補交文件正本，惟信件下款註明發出日為4月14日，即發出日已超過限期足足17天，申請人收到時已最少超過限期18天。（受訪者提供）

「居屋2024」10月23日截止申請，去年12月12日攪珠，預計今年第二季開始揀樓。（資料圖片/盧翊銘攝）

4月14日急件 要求申請者3月28日前補交文件

《香港01》早前報道，有「居屋2024」的白表申請者於今年3月下旬經網上遞交入息及資產申報表，隨後再收到房委會於4月14日發出的「急件」，信封上郵戳為4月15日，信件要求申請於3月28日或之前，郵寄或到房委會親身遞交僱員薪金證明書正本。從信件發出日計算，已過了遞交限期17天，連同郵遞時間，意味申請者收到時已過了補交文件「死線」18天。

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有白表申請者早前收到房委會急件，郵戳為4月15日。

信件下款列明發出日期為4月14日，而補交文件限期3月28日，即已逾期足足17天。（受訪者提供）

居屋2024白表申請者收到「急件」，揭發已過了補交文件限期事件時序表。（《香港01》製圖）

房委會致歉：個別個案涉職員手民之誤

房委會回覆指，一般要求申請者在發信或電郵日期起計10個工作天內提供文件。有個別個案因職員手民之誤及操作問題，導致信件上的補交文件期限有誤，房委會已向申請者跟進並表示歉意，事件不會影響申請者揀樓次序。

居屋2024｜10月3日至23日接受申請。圖示為啟德啟盈苑的模型。(政府新聞處圖片）

原訂第二季揀樓暫未有確實日期 涉提升電腦系統

居屋2024共收到10.6萬份申請，白表約7.8萬份，綠表則約3.8萬份，房委會於去年12月12日攪珠，預計今年第二季開始揀樓，由攪珠截至今日（4月28日）已逾4個半月，但仍未公布確實揀樓日期。

這期居屋實施「家有初生優先選樓計劃」，以及配額數目以每個屋苑為基礎去計算，即每個屋苑有四成單位撥歸「家有初生」及「家有長者」，另外約一成單位撥歸一人申請者。房委會指需要提升現有電腦系統，揀樓程序預計仍會在今年第二季展開。

居屋2024推售5個屋苑共7,132伙，當中包括啟德的啟盈苑。（資料圖片）

「居屋2024」10月23日截止申請，去年12月12日攪珠，預計今年第二季開始揀樓。（資料圖片/盧翊銘攝）