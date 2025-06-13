BLACKPINK演唱會｜準時搶票仍輪候逾一小時　下午1時前門票已售罄

【BLACKPINK演唱會／BLACKPINK香港演唱會／BLACKPINK香港／Cityline／啟德體育園】韓國知名女團BLACKPINK明年1月24日及25日於香港啟德體育園舉行演唱會，Cityline今早（13日）11時正式發售公開門票。《香港01》記者準時進入Cityline搶票，系統顯示預計等候時間為多於1小時，至中午12時預計等待時間仍然維持多於1小時，系統更提醒只剩餘少量門票。中午12時50分，系統顯示所有門票已售罄。



BLACKPINK將於明年1月24日及25日，Cityline今早（13日）11時正式發售公開門票。（Cityline圖片）

BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在啟德體育園舉行兩場演唱會。（BLACKPINK官方圖片）

BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在啟德體育園舉行兩場演唱會。（BLACKPINK FB圖片）

BLACKPINK演唱會｜明年1.24至1.25啟德體育園開騷

韓國知名女團BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月展開，各站包括洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等地。BLACKPINK直至明年1月24日及25日，將於啟德體育園舉行兩場演唱會。

BLACKPINK第三次世界巡迴演唱會《DEADLINE》將於7月展開，各站包括洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦、高雄、曼谷、新加坡、東京等地。（網上圖片）

BLACKPINK演唱會｜票價介乎699元至3,499元

BLACKPINK演唱會的公開門票，今早11時在Cityline開售，票價介乎699元至3,499元，分為坐位及企位，另外類似早前舉行的五月天演唱會，特設「視線受阻坐位」，惟票價與普通坐位沒有明顯分別。

坐位票價︰2,299元、1,899元、1,499元、1,099元、899元、699元



企位票價︰3,499元（BLINK PIT PACKAGE）、2,899元（BLINK PACKAGE）、1,899元



視線受阻座位票價︰1,899元、1,499元、1,099元、899元



上午11時準時進入系統，預計等待時間多於1小時。（網頁截圖）

直至中午12時，系統顯示只剩餘少量門票。（網頁截圖）

BLACKPINK演唱會｜準時搶票 系統顯示等待時間多於1小時

《香港01》記者今早11時準時進入Cityline搶票，當時系統顯示預計等候時間為多於1小時。直至中午12時，預計等待時間仍然維持多於1小時，系統更提醒只剩餘少量門票，又稱會持續更新售票情況。

中午12時50分，系統顯示所有門票已售罄，即公開門票在不足兩小時被搶光，而記者過程中未曾成功進入購票頁面。