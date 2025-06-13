埃塞俄比亞航空有航機昨香港機場起飛後偏離原航道 民航處正調查
撰文：石國威
出版：更新：
民航處證實，昨日（12日）下午約4時16分，航空交通管制中心察覺一班由香港飛往馬尼拉、航班編號為ET644的埃塞俄比亞航空航機，起飛後偏離原有航道。民航處指，航空交通管制中心馬上按既定程序處理航機，過程中航空交通安全沒有受到影響。民航處正調查事件，並已要求相關航空公司提交報告，以防止同類事件發生。
社交網頁有貼文指，一架787客機在昨午4時多於香港機場跑道 07R 起飛時，沒有按照正常離場程序，直接轉左向小欖方向爬升，遭空管警告淨高不足（TERRAIN AHEAD），及後空管指示客機安全返回離場路線。
民航處今日證實，昨日下午約4時16分，航空交通管制中心察覺一班由香港飛往馬尼拉、航班編號為ET644的埃塞俄比亞航空航機，起飛後偏離原有航道。民航處指，航空交通管制中心馬上按既定程序處理航機，過程中航空交通安全沒有受到影響。民航處正調查事件，並已要求相關航空公司提交報告，以防止同類事件發生。
兩貨機起飛間隔僅差13秒 民航處：有空管人員未遵程序已被調職兩貨機欣澳上空高度距百米觸發警報 民航處：空管人員或沒遵程序外置充電器｜民航處公布4.7起飛機上禁用尿袋 不准放於行李架上機場貨機爆胎｜民航處初步報告定義作嚴重事故 液壓系統突告失靈國泰停飛A350｜民航處指高度關注 會見CX管理層 派員監察檢查