兩貨機欣澳上空高度距百米觸發警報　民航處：空管人員或沒遵程序

香港國際機場險釀飛行意外。消息指，有兩部貨機周四（27日）清晨約7時分別在中跑道及南跑道向東起飛，駛至接近欣澳上空約900米（約3,000多英呎）平行靠近，一度只有約100多米（約300多英呎）距離，觸發機內警報，並分別攀升及急降拉開距離繼續路線。據悉兩架飛機無偏離航道，或因航空管制方面出錯。

民航處確認，按初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。

有機師表示，正常兩架飛機至少需有1,000英呎（約300多米）合理高度距離，接近機場距離會寬鬆一些。他稱當兩機接近時，機內的空中防撞系統（Traffic Collision Avoidance System,TCAS）會響警報，正常程序下會指示一架爬升、另一架機急降以拉開距離，以免碰撞。



據了解，MB380貨機及7L648貨機昨早（27日）7時在欣澳上空急接近，機內響警報。（航空追蹤網站Flightradar）

兩貨機分別飛往土耳其及阿塞拜疆

據了解，兩架貨機分別為土耳機貨運公司MNG Airlines Cargo一班由香港飛往土耳其伊斯坦布爾的空中巴士A330貨機，航班編號為MB380；另一架機則為絲綢之路西部航空（Silk Way West Airlines）營運飛往阿塞拜疆首都巴庫的波音747貨機，航班編號為AZG625。

兩機從不同跑道向東起飛後 在欣澳約900米上空一度只相距100多米

消息指，兩班貨機在不同跑道由西向東起飛後，在接近欣澳約900米上空平行相遇，兩架飛機一度只有約100多米距離，因此觸發機內防撞系統。兩架飛機最終一架爬升、一架急降拉開距離。

消息指，有兩部貨機昨日凌晨約7時分別在中跑道及南跑道向東起飛，飛至欣澳上空響防撞警報。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據航空追蹤網站Flightradar顯示，MB380航班在中跑道起飛，其後AZG6257L648在南跑道起飛，兩架飛機在欣澳對開上空一度平排飛行，最終拉開距離遠離香港，續往目的地飛行，並順利在目的地降落。

有貨機機師表示，飛機在空中正常需有約300多米（約1,000英呎）距離，接近機場則容許一些寬鬆，但絕不會縮至只有100多米。他解釋，機內有一個系統空中防撞系統（TCAS），當兩架飛機接近時，機內電腦會互相溝通，當感覺有相撞機會，便會響警報，在正常程序下，會指示其中一架飛機爬升、另一架急降，避開相撞機會。

他表示，只有約100多米距離其實有危險，又指起飛程序中，會設多個點，每個點會有高度限制，並要求飛機經過該點時一定要高於該高度限制，但波音747貨機有時候因為機身太重，有時候未必有足夠時間高於該限制高度。不過，他稱今次兩架機是A330及B777貨機，一般無該問題，故未能判斷是偏離航道還是航空控制出錯等。

（非涉事貨機）消息指，有兩部貨機昨日凌晨約7時分別在中跑道及南跑道向東起飛，飛至欣澳上空響防撞警報。圖非涉事飛機。（資料圖片/梁鵬威攝）

該機師又說，因香港機場三跑系統啟用後，飛行程序亦有所改變。他稱在國際標準下，以香港機場為例，一般飛機從中跑道起飛後，飛機須偏左行15度，以免與接近時間在南跑道起飛的飛機太近。

陳美寶：責成民航處盡快交報告

就有關事件，運輸及物流局局長陳美寶在財政預算案記者會中被問到有關事故，指局方非常重視民航安全，已責成民航處盡快就事件做調查，並要求該處盡快交報告，報告會涵蓋事件涉及的程序及人員及各方面情況。

民航處今日下午出新聞稿指，正跟進昨早空管事故，稱兩架飛機分別獲空管人員批准從機場中跑道和南跑道起飛，並按標準飛行程序離場。兩架貨機起飛後，再分別獲空管人員指示爬升至5,000英呎和3,000英呎，以保持高度分隔。

民航處指初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。（資料圖片）

民航處：兩架貨機爬升速度未如空管人員預期致無法實現預期分隔高度

該處指兩架貨機的爬升速度未如空管人員的預期，導致兩機無法實現預期的分隔高度。期間，兩架貨機一直按標準離場程序飛行，並保持目視對方；當航機飛至機場東北方約七海里的範圍，絲綢之路西部航空的B777貨機向其機組人員發出交通防撞警示，航機隨後下降至2,500英呎。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

有關空管人員暫時被調離前線空管職務

民航處稱非常重視是次事件，已即時按照機制展開調查和跟進。初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。