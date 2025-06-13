紅山半島僭建｜首兩名獨立屋業主違建築物條例定罪​　共罰逾$11萬

屋宇署於2023年9月開展大規模行動，巡查位於香港島大潭的豪宅屋苑紅山半島臨海一帶獨立屋，發現多宗​僭建個案。屋宇署今日（13日）指，其中兩名獨立屋業主由於進行僭建工程，違反《建築物條例》（第123章）第14（1）條，即明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行建築工程，周四（12日）在東區裁判法院表示認罪，被法院判處罰款共逾11萬元。



屋宇署發言人指，這是紅山半島獨立屋僭建事件首兩宗違反《建築物條例》第14（1）條被定罪個案；而計及涉事兩幢獨立屋，屋宇署已先後向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，法院正陸續展開聆訊。



紅山半島。(資料圖片/香港01記者攝）

屋宇署調查發現，兩幢獨立屋的業主明知未事先獲得屋宇署批准及同意便進行有關建築工程，違反《建築物條例》第14（1）條。屋宇署遂於去年8月根據《建築物條例》第40（1AA）條對業主提出檢控。兩名業主昨日分別被定罪及判處罰款3萬元及82,980元。

根據《建築物條例》第40（1AA）條的規定，任何人明知而違反《建築物條例》第14（1）條（即在未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行任何建築工程），即屬犯罪，一經定罪，可處罰款40萬元及監禁兩年；及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

屋宇署：其餘28宗個案正陸續展開聆訊

屋宇署發言人指，這是紅山半島獨立屋僭建事件首兩宗違反《建築物條例》第14（1）條被定罪個案；而計及涉事兩幢獨立屋，屋宇署已先後向紅山半島30幢獨立屋提出檢控，法院正陸續展開聆訊。

屋宇署：僭建沿海獨立屋會對周遭斜坡構成安全隱患

屋宇署發言人說，紅山半島事件揭示沿海獨立屋如有僭建或非法佔用政府土地情況，會對周遭斜坡構成安全隱患。業主在物業進行建築工程之前，應先諮詢建築專業人士的意見，確保建築工程符合《建築物條例》的規定。

2023年9月10日，暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（資料圖片/梁鵬威攝）

正草擬修訂《建築物條例》 目標明年上半年向立法會提交草案

另外，政府早前提出修訂《建築物條例》的建議，當中包括針對未依時遵辦法定通知或命令和嚴重僭建物的罪行增加罰則以加強阻嚇力。政府正草擬修訂法例，目標是在明年上半年向立法會提交草案。