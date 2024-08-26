紅山半島｜17間獨立屋收97張傳票　甯漢豪研修例按僭建嚴重性罰款

去年本港經歷世紀暴雨，紅山半島在山泥傾瀉後，多間獨立屋被揭涉非法僭建。發展局局長甯漢豪指出，截至8月上旬，已向17間獨立屋發出共97張傳票。她指政府今年年底會提出《建築物條例》修例建議，針對樓宇僭建提高罰則，並引入分級制，按嚴重罰款。



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發展局局長甯漢豪接受《香港電台》訪問時指出，截至8月上旬，已向17間獨立屋發出共97張傳票，涉及相關人士明知沒有事先獲得屋宇署批准，而進行建築工程。屋宇署會繼續檢控工作。

當局向涉嫌僭建的紅山半島獨立屋發出清拆令，屋宇署徵詢律政司意見後，已就部分個案人士，按《建築物條例》啟動檢控程序。

發展局局長甯漢豪（陳葦慈攝）

甯漢豪表示，年底會提出《建築物條例》修例建議，會針對樓宇維修、僭建及註冊承建商規管制度，提高相關罰則，簡化檢控門檻及程序。

就僭建問題，甯漢豪強調一定增加罰款，亦會建議不同嚴重性的僭建有不同層次罰款，例如紅山半島僭建地庫屬嚴重個案，危害可以很大，與外牆支架這類僭建的罰款應有分別，正研究在法例列明不同類別僭建有不同最高罰款。她又提到，現時做法是當業主不遵從清拆令才開始檢控，日後會建議當發現有僭建，不管有否清拆，已即時檢控。