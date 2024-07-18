紅山半島72張清拆令6成有進展　屯門蟠龍半島未遵令獨立屋或被控

港島大潭紅山半島去年9月黑雨下發生山泥傾瀉，多間臨海獨立屋被揭發僭建、非法霸佔土地問題。有鑑於颱風季節將至，立法會關注執法方面進展。發展局昨日（17日）回覆，89間臨海斜坡獨立屋（包括涉山泥傾瀉位置4間）中，共發出72張清拆令，當中42張已有實質進展。當局亦已視察屯門蟠龍半島、西貢飛鵝花園、大埔海景山莊的獨立屋。



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屋宇署和地政總署去年9月至11月採取聯合行動，巡查紅山半島臨海斜坡一帶89間獨立屋，發現32間同時涉及僭建及非法佔用政府土地問題；41間涉及僭建、1間涉及非法佔用政府土地，15間未發現僭建或非法佔地。

兩個部門分別發出72張清拆令。截至今年6月底，42張清拆令有實質進展。其餘有2張命令的上訴已被上訴審裁小組駁回；27張正待上訴審裁小組處理；另有1張命令限期仍未屆滿。至於非法佔用政府土地方面，逾半相關獨立屋業主已提交或準備提交清拆工程建議書，部份拆卸及還原工程亦正進行中。

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蟠龍半島全數40間獨立屋涉僭建或霸地

另外，兩個部門去年12月聯合巡查屯門蟠龍半島全數40間獨立屋，發現12間同時涉及僭建及霸佔政府土地；27間僭建，1間霸佔政府土地。兩個部門分別發出46張清拆令及就13間獨立屋張貼法定通知。

截至今年6月底，11張清拆令有實質進展，7張正待上訴，16張限期仍未屆滿。其餘12張逾期未遵辦的命令，屋宇署已展開或正考慮展開檢控行動。 至於地政總署所發出的法定通知，署方會視乎個別情況進展，考慮對已屆滿的4張命令提出檢控。

本土研究社去年9月發表報告指，大埔海景山莊共有16間獨立屋涉嫌霸佔官地僭建，分別為第1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19、20座。（報告截圖）

西貢飛鵝花園及大埔海景山莊亦揭問題

兩個部門並於今年上半年巡查西貢飛鵝花園B座全數16間獨立屋，以及大埔海景山莊全數18間獨立屋。

飛鵝花園有9間屋同時涉僭建及霸佔政府土地、6間涉僭建。海景山莊則有14間屋同時涉及僭建及非法佔用政府土地；3間涉及僭建，1間涉及霸佔政府土地。截至6月底，所有清拆令的限期仍未屆滿。至於地政總署發出的法定通知，飛鵝花園有2張已被遵辦，海景山莊則有3張的清拆工程已在進行中，其餘均限期仍未屆滿。