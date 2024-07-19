紅山半島｜何鉅業：定額罰款有效處理非法佔地　按嚴重性提高罰則

港島大潭紅山半島去年9月黑雨下發生山泥傾瀉，多間臨海獨立屋被揭發僭建、非法霸佔土地問題，發展局共發出72張清拆令，當中42張已有實質進展。地政總署長黎志華早前表示，過去違反個案的罰款介乎1,000元至10多萬元，與嚴重程度不太成正比，正與發展局研究提高法例罰則及引入定額罰款告票。



測量師學會前會長何鉅業今（19日）在港台節目表示，就非法霸佔土地、提高法例罰則及引入定額罰款告票「非常正確」，認為上庭所判罰款不夠阻嚇性、量刑偏低，或令人有僥倖心態。他建議所有個案都可先發告票，並可按土地霸佔比例及時間，甚至造成的風險而定罰款，形容「簡單而直接了當」，罰則定額則可由最低十萬至百萬，至最高逾百萬，宜再商討。



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港島大潭紅山半島去年9月黑雨下發生山泥傾瀉，多間臨海獨立屋被揭發僭建、非法霸佔土地問題。鑑於颱風季節將至，立法會關注執法方面進展。發展局周三（17日）回覆表示，89間臨海斜坡獨立屋（包括涉山泥傾瀉位置4間）中，共發出72張清拆令，當中42張已有實質進展。當局亦已視察屯門蟠龍半島、西貢飛鵝花園、大埔海景山莊的獨立屋。

地政總署長黎志華早前接受《明報》訪問表示，過去被裁定違反《土地（雜項條文）條例》的個案，其罰款介乎1,000元至10多萬元，與嚴重程度不太成正比，正與發展局研究提高法例罰則及引入定額罰款告。

資深建築測量師何鉅業指，需先打鑿後修正。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

測量師學會前會長何鉅業今（19日）在港台節目《千禧年代》表示，提高法例罰則及引入定額罰款告票方向非常正確，因根據《土地（雜項條文）條例》，如有霸佔官地要通知拆除，另如要舉證則要上庭排期需時，或因而有拖延，加上法庭所判罰款阻嚇性不足、量刑偏低，或令人有僥倖心態，且如何指標及量刑亦不夠透明度及阻嚇性。

何：罰款額可按覇佔土地比例、時間及風險釐定

因此，他認為定額罰款可按土地霸佔比例、霸佔時間，甚至造成的風險而定，指是「簡單而直接了當」，又認為是否霸佔清晰可見，故所有個案第一步都可以先發定額罰款告票，並提到定額罰款較上庭做法更有效率，因立法階段已經訂立罰款，可「清清楚楚」。

他指，罰款定額則可由低者十萬至百萬，至高者過百萬，又指本身幾萬至10多萬是不成比例，惟定額仍可商討，例如可分幾個層級，包括霸佔面積、時間，甚至造成的風險，認為「最緊要快」，亦不排除個別個案之後可以上庭。

他也認為巡查相當重要，指日常雖不易見到有僭建，但只要利用航拍機就可見到，「有啲黑點你以為我哋唔知咩？」故他認為都是人力資源問題，要找到黑點、揾特別隊伍放航拍機，而屋宇署及地政署也可合作做好，重申定額可加速罰款之餘，更有效率。