全運會｜楊德強預告票價「親民」最平數十元 8月公售研採實名制
撰文：陶嘉心
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粵港澳三地合辦的全運會將於11月9日至21日舉行，票務安排尚待公布，全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日（14日）在電視節目表示，8月將公開發售香港賽區數十萬張門票，正研究是否採取實名制，而為吸引更多市民觀賽，票價會較「親民」，預料數十元至五百元不等。
全運會11月舉行，香港賽區比賽門票8月開售，粵港澳三地於同一平台購票。楊德強今日在NOW TV節目《大鳴大放》指，為吸引更多市民觀賽，票價會較「親民」，預計由數十元到最貴約500元，當中包括視乎是初賽還是決賽，也要看座位的數目，目標是爭取將票價定於市民覺得可以接受的水平。
楊德強預計賽事期間有近5千名內地運動員、裁判等來港，已於九龍、新界選定八間酒店接待。至於以往全運會門票均採用實名制，香港賽區會否以實名制減少黃牛票？楊德強指香港賽區正研究是否採用，惟因兩地證件不同，檢查方法也有不同，希望既有方便購票方式，亦可保障賽事安全，令排隊進場時間無需很長。
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