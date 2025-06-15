馬時亨：全球經貿不穩香港「有危亦有機」　研開拓非洲等新興市場

貿發局新任主席馬時亨今日在電台節目及無綫節目《講清講楚》中表示，美國總統特朗普上任後，全球經濟貿易變得不穩定，令不少投資者卻步。香港在現時的環境下「有危亦有機」，貿發局正研究開拓非洲等新興市場。



馬時亨指，香港在現時的環境下「有危亦有機」，貿發局正研究開拓新市場。（資料圖片/林靄怡攝）

香港與東盟及中東的貿易增長 研在當地開拓市場

馬時亨指出，特朗普提出的政策正影響全球經貿合作，因應美國引發的關稅戰，由香港出口至美國的商品逐漸減少。他並指，香港除了美國外仍有很多市場，當局正研究開拓中東及東盟等貿易迅速增長的市場，必須要具備新思維，讓香港「走出去」。

他亦指，近年香港跟東盟及中東的貿易增長達三成多至五成多，期望明年在港舉辦中東海灣國家會議，邀請中東各界來港，加強合作。

馬時亨表示，目前貿發局在世界各地設有51個經濟貿易辦事處，其中13個位於內地。他指，由於資源有限，須重新審視市場而作出部署，他上任後已隨即要求團隊按香港目前的出口貿易情況，研究發掘新興市場的方向，例如非洲人口多、部份國家經濟發展理想，可探討當地發展空間，為中小企的供應鏈及產業鏈提供協助。

馬時亨指，企業需邁向數碼化，不可能「食一世老本」，要用新辦法擴展市場。（資料圖片/林靄怡攝）

國際形勢改變 料有投資者將來港發展

他又稱，現時國際形式改變，預料不少海外投資者將來港發展，帶動本地股市上漲，希望可以「食住個優勢」，繼續改善經濟。他亦指，企業需邁向數碼化，不可能「食一世老本」，要用新辦法擴展市場，如利用互聯網、電商，並要掌握科技、電子商貿的新機遇，才能順利轉型，而當局計劃邀請相關專家協助中小企發掘新市場。

貿發局工作不牽涉政治

近年香港駐美經貿辦被當地政治人物針對，問及會否擔心海外辦事處面臨同樣狀況，馬時亨指貿發局不牽涉政治，亦在國際上有一定地位，是十分重要的橋梁。

投資銀行摩根士丹利前亞洲區主席羅奇去年在《金融時報》撰文談及香港前景，他早前更正相關言論，稱中美關係緊張令香港經濟重新煥發活力。馬時亨去年曾撰文反駁羅奇言論，他今日表示，樂見對方「轉軚」，證明在現時的世界格局中，很多人選擇來港發展，股市暢旺，希望把握現有優勢繼續進步。