財務公司涉濫批外傭借貸　有個案借到18萬　追債打爆外傭眼

外傭借貸問題日益嚴重，僱主亦被波及。有僱主團體最近收到不少僱主就相關問題求助，主因是財務公司輕易批出大額貸款予其現時或過去曾聘用外傭，當中有外傭拿舊僱主地址竟也能借錢；有外傭成功向不只一間財務公司借貸，在求助個案中，有單一個案涉及借貸額達18萬元，是該外傭3年薪金。



外傭借貸問題連累僱主。一項調查指，七成受訪僱主曾被財務公司滋擾，更有外傭被收數公司上門追數時遭「打爆眼」。團體促政府應訂立每名外傭可借金額上限，以及加強監管財務公司，以免濫批貸款。不過有中介團體指由於有外傭向非本港財務公司借貸，報警也受難理。



立法會議員梁熙（中）及僱主團體今日公布外傭借貸調查報告。（洪戩昊攝）

國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤。（洪戩昊攝）

國際政商勞資事務和諧關愛會外傭僱主代表副主席徐明珠。（洪戩昊攝）

離職逾年外傭以前僱主住址竟也借到錢 團體批評財務公司審批草率

問題的起源之一是財務公司欠監管，外傭輕易便能借得大額貸款。國際政商勞資事務和諧關愛會外傭僱主代表副主席徐明珠透露，近期接到有求助個案中的僱主接獲財務公司追討欠款信件，欠款人竟是一名已離職超過一年多的前任外傭。

僱主對已離職一年多的外傭，仍然能夠利用僱主的家居地址成功申請借貸感到非常困惑及無奈。徐明珠認為，個案反映財務公司在審核申請貸款人士地址及身份資訊時明顯存在漏洞。

有外傭欠款達18萬高於一般貸款額8倍 有個案向逾3間財務公司借貸

除了審批草率外，亦有財務公司批出外傭無法償還的大額貸款。國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤指，一般財務公司只會批出2萬元內的貸款予外傭，若貸款金額高於5萬元，一般外傭已無法償還；但在她的求助個案中，不只一名外傭欠款達18萬元，這筆款項相等於外傭3年薪金。

另外，外傭可同時向不只一間財務公司借貸。國際政商勞資事務和諧關愛會上月9日至本月13日，經網上問卷訪問392個外傭僱主，發現有72%的受訪者的外傭同時向3間或以上的財務公司借貸。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑指，財務公司之間應該有聯通機制，防止重複借貸情況出現。

印尼勞工中介公會副主席伍斯傑。（洪戩昊攝）

70%受訪僱主稱曾被財務公司滋擾 有僱主報警卻不受理

在上述研究中，有70%受訪僱主也曾被財務公司滋擾。有僱主蒙受心理陰影，出現失眠及驚恐症；更有外傭被收數公司上門追數時遭「打爆眼」。

立法會議員梁熙建議，僱主遇到此類情況，第一時間應報警。印尼勞工中介公會伍斯傑分享，有僱主報警後，警方表示不受理，因為涉事財務公司不是在香港註冊，外傭應是經網上聯絡該公司。

立法會議員梁熙。（洪戩昊攝）

團體促政府設貸款上限及加強監管

上述調查中，有86%受訪僱主支持政府為無抵押貸款設上限，以不多於月薪兩倍、每月還款額不超過月薪約30%為限，並以餘下合約期計算還款額，合約期短過半年就不能借貸。

徐明珠則呼籲，政府應訂立外傭可借金額的上限，以及加強監管財務公司，以免其濫批貸款。

梁熙：學生借貸數字亦有上升趨勢

另外，梁熙指出，學生借貸數字亦有上升趨勢。他表示，現時金管局有就銀行對學生持有的信用卡額度設指引，建議可將有關安排拓展至持牌放債人，為學生設立借貸額度上限。同時參考內地做法，禁止借貸公司或銀行針對學生借貸進行推廣廣告。