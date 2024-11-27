外傭借貸僱主被追債10個月9宗超4年總和　研設無抵押貸款借款上限

勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）書面答覆立法會議員陳恒鑌提問稱，就放債人向外傭追債並造成僱主滋擾，而轉交警方的個案，今年截至10月有9宗，較去年4宗大幅增加，至於有紀錄的涉及欠款金額，最高一宗達16,800元。孫玉菡指，為加大力度處理外傭及青年等群體過度借貸，當局正檢視現行對放債人的規管，包括擬以借款人的每月收入作基準、設立無抵押個人貸款上限，計劃於明年上半年公眾諮詢。



勞福局長孫玉菡。（資料圖片/何夏怡攝）

就僱主報稱放債人向其外傭追債並造成滋擾，過去五年公司註冊處轉交警方的個案宗數。

就立法會議員陳恒鑌有關外傭借貸的提問，勞福局長孫玉菡今（27日）答覆指，僱主報稱放債人向其外傭追債並造成滋擾，由公司註冊處轉交警方的個案，今年截至10月一共有9宗，相較去年4宗大幅增加。而2020年及2022年沒有接獲有關個案，2021年則有1宗，可見個案有上升趨勢。

公司註冊處表示，只有部分投訴人曾提供個案涉及的欠款金額，金額由約1,000元至16,800元不等。

孫玉菡表示，政府十分關注外傭的借貸問題，為加大力度處理外傭及青年等群體過度借貸的問題，正檢視現行對放債人的規管，包括研究根據擬借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限，以及加強宣傳教育等方向，會適時公布詳情。當局計劃於明年上半年展開公眾諮詢。

立法會議員梁熙早前接獲大批外傭僱主求助，指有外傭墮入新型詐騙陷阱。（資料圖片/廖雁雄攝）

「跳工」大幅下降 2023年有關簽證申請1557宗

就外傭「跳工」情況，孫玉菡表示，2023年因懷疑「跳工」而被轉介至特別職務隊跟進的外傭簽證申請有1,557宗，被拒絕的申請則有502宗，分別較2021年的5,844宗及2,833宗大幅下降。

他指，外傭「跳工」情況在政策介入後已有明顯改善，會繼續致力打擊。勞工處今年五月頒布修訂的《職業介紹所實務守則》，規定職業介紹所須向外傭求職者清楚講解相關入境規定，包括轉換僱主的一般申請程序及安排，以及不得採用向在職外傭提供金錢誘因等營商手法，誘使其提早終止僱傭合約。如職業介紹所違反守則，可被撤銷或拒絕續發其牌照，或發出警告敦促其糾正。