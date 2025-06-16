消委會．泥膠黏土｜15款樣本特定元素遷移量和微生物均符歐洲標準

泥膠和黏土玩具可讓兒童玩樂時發揮創意，但不慎誤吞食可能影響兒童成長。消委會今（16日）最新一期《選擇》月刊，在市面搜集了15款泥膠和黏土玩具，模擬被兒童誤吞後在體內會釋出多少特定元素，例如鋁、鍶及硼。結果所有樣本的特定元素遷移量和微生物含量均符合歐洲安全標準上限。



不過，有6款樣本檢出特定元素遷移，其中「AMOS」黏土檢出硼含量最多，每公斤有930至970毫克，但未超出1,200毫克上限。「Jar Melo」檢出鋁每公斤530至700毫克，「孩之寶」的泥膠則檢出鋁及鍶每公斤160至350毫克，不過都低於歐洲安全標準上限。



另外，8款樣本檢出好氧性微生物，其中名創優品MINISO黏土檢出650cfu（菌落形成單位，colony-forming unit），其次是Creation Nation小麥泥膠含440cfu；莫拉則達230cfu。但所有樣本均低於歐盟建議每克1000 cfu 限量。消委會提醒，如兒童使用時曾患傳染病、或曾多人一起使用同一泥膠或黏土，建議使用後棄掉，減低傳播病菌風險。



消委會測試的6款黏土樣本。 （馮藹怡攝）

消委會測試的9款泥膠樣本。 （馮藹怡攝）

消委會測試15款泥膠和黏土玩具，模擬被兒童誤吞後在體內會釋出多少特定元素。（馮藹怡攝）

消委會以15 款樣本的紅、黃、藍及綠色4個基本顏色作測試，透過各款樣本中的顏色化學物，模擬被兒童誤吞後在體內會釋出多少特定元素。

結果顯示，6款樣本含特定元素，其中「AMOS」黏土檢出硼及銅硼含量每公斤有930至970毫克；「Jar Melo」檢出鋁達530至700毫克；「孩之寶」的泥膠則檢出鋁及鍶有160至350毫克；只有「Padico」黏土檢出鋇、有140毫克；「Carioca」和名創優品的泥膠或黏土分別檢出鍶230至250毫克。

消委會表示，被挑選的顏色泥膠或黏土樣本部份檢出特定元素，但全部合乎歐盟玩具安全標準要求。（馮藹怡攝）

全部合乎歐盟玩具安全標準要求。另有九款樣本沒有檢測19種特定元素遷移，表現理想。

消委會表示，雖然今次檢測發現被挑選的顏色泥膠或黏土樣本部份檢出特定元素，但全部均合乎歐盟玩具安全標準要求。另外有九款樣本沒有檢測19種特定元素遷移，表現理想。

消委會指，若長期過量攝取樣本中的特定元素或會對身體造成影響，例如影響兒童骨骼發展、造成腸胃不適等。

消委會指，若長期過量攝取樣本中的特定元素或會對身體造成影響。（消委會截圖）

消委會提醒，如果免疫力較低的兒童使用衞生情況不理想的泥膠或黏土玩具，例如受到白色念珠菌、大腸桿菌引致病菌污染的產品，若兒童使用後未有清潔雙手便接觸眼睛或進食，有機會受細菌感染，導致健康問題。

15款檢測的泥膠和黏土玩具。（消委會截圖）

8款好氧性微生物總量 介乎每克15cfu至650cfu 低於歐盟限制

消委會亦測試泥膠和黏土的衞生情況，結果發現，8款樣本檢出的好氧性微生物總量介乎每克15cfu至650cfu，低於歐盟定立不高於1,000cfu的建議限量。

其中，「名創優品」黏土的好氧性微生物總量較多，含650cfu，其次是「Creation Nation」小麥泥膠，含440cfu；「莫拉」則達230cfu。

其中8款泥膠黏土樣本檢出好氧性微生物，總量介乎每克15cfu至650cfu，仍低於歐盟限制。（香港01制圖）

消委會：多人使用同一泥膠或黏土 建議使用後棄掉

消委會檢測顯示，所有樣本皆沒有染出酵母菌和霉菌、白色念珠菌、大腸桿菌等。但建議家長及消費者在選購泥膠或黏土玩具時，應細閱並遵從產品上的適用年齡、注意事項和警告字眼；又提醒如兒童使用時曾患傳染病、或曾多人一起使用同一泥膠或黏土，建議使用後棄掉，減低傳播病菌風險；當把玩泥膠或黏土玩具後更應徹底清洗雙手。

「莫拉」的進口商未回應有關結果，只是表示其產品未經開封可保存約2年，又指消費者可於產品網頁參考更多額外資料。「Jar Melo」總代理商則指，其產品製成後會測試，因此能通過是次測試所有有項目，顧客可安全使用。

「孩之寶」6月19日補充，公司的泥膠樣本中的特定元素遷移量符合歐洲玩具安全標準的限值。根據荷蘭國家公共衛生與環境研究院（RIVM）針對玩具中重金屬毒理數據的報告，一名體重7.5公斤的兒童每日需吞食超過14罐4盎司包裝的泥膠，才有可能吸收到接近每日耐受量（TDI）的鋁含量。