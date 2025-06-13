消委會與大馬消費者聯合會簽協議　市民大馬遇消費糾紛可返港投訴

香港消委會昨（12日）與大馬消費者聯合會簽訂合作協議書，建立兩地跨境訊息及投訴個案互通機制。香港市民如在馬來西亞與當地商戶發生消費糾紛，可於返港後向消委會投訴，消委會會將投訴資料轉至大馬消費者聯合會跟進。同樣大馬居民亦可向大馬消費者聯合會投訴本港商戶。消委會指，機制有助解決因言語不通、地域限制或司法管轄區不同等，而未能處理的消費糾紛。



香港消委會昨（12日）與大馬消費者聯合會簽訂合作協議書，建立兩地跨境訊息及投訴個案互通機制。（消委會提供）

香港市民日後如在馬來西亞與當地商戶發生消費糾紛，可於返港後跟消委會投訴，消委會再將投訴資料轉至大馬消費者聯合會跟進。（消委會提供）

消委會指，在獲投訴人同意後，可將投訴資料及相關文件送至大馬消費者聯合會，由對方聯絡相關商戶調解，再將結果轉達至本港消委會並通知投訴人。

消委會指，由2022年至2025年，共接獲15宗與港人在馬來西亞旅遊相關的投訴個案，近半與服務質素相關；而馬來西亞旅客在港旅遊相關的投訴，則有47宗，當中大約3成與營商手法有關，其次是關於延誤或沒有提供商品或服務，共有8宗。

消委會表示，互通機制有助解決因言語不通、地域限制或司法管轄區不同等，而未能處理的消費糾紛。（消委會提供）

消委會表示，互通機制有助解決因言語不通、地域限制或司法管轄區不同等，而未能處理的消費糾紛。目前香港消委會已跟韓國消費者院、日本國民生活中心、新加坡消費者協會以及泰國消費者委員會等消保組織簽訂相關協議。