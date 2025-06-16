消委會｜8成眼影樣本含致敏金屬　CHANTECAILLE兩含量超建議水平

消委會測試市面25款眼影中，有20款檢測出可致敏金屬，有18款檢出同時含兩種金屬元素。消委會指，其中意大利的CHANTECAILLE Mermaid閃爍防水眼影、美國smashbox ALWAYS ON CREAM SHADOW，這兩款眼影所含的鈷及鉻可致敏金屬元素，均超出丹麥一份有關接觸性皮膚炎評論文章的建議水平。消委會呼籲對金屬有過敏反應的人士必須留意。



消委會測試市面25款眼影，有20款檢測出可致敏金屬，當中有18款檢出同時含兩種金屬元素。

消委會測試市面25款眼影，有20款檢測出可致敏金屬，當中有18款檢出同時含兩種金屬元素。

消委會測試市面25款眼影，有20款檢測出可致敏金屬，當中有18款檢出同時含兩種金屬元素。

消委會公布新一期《選擇》月刊，測試市面上25款眼影，發現有18款眼影同時檢測出鈷及鉻兩種重金屬。消委會表示，根據2003年丹麥一份接觸性皮膚炎評論文章，這些金屬均是引至過敏性接觸性皮膚炎的常見原因，消費品中不應含有超過5mg/kg，而為防引起過敏，建議這些金屬的含量不應該超過1mg/kg。

然而，消委會檢測發現，smashbox的ALWATS ON CREAM SHADOW及CHANTECAILLE的Mermaid閃爍防水眼影均含有1mg/kg以上鈷，而CHANTECAILLE樣本的鉻含量更達5.4mg/kg，超出相關評論文章的建議水平，消委會呼籲對金屬有過敏反應的人士，應小心留意。

CHANTECAILLE的Mermaid閃爍防水眼影均含有1mg/kg以上鈷，鉻含量亦達5.4mg/kg，超出相關評論文章的建議水平。

smashbox的ALWATS ON CREAM SHADOW含有1mg/kg以上鈷。

消委會又指，25款眼影中，有3款眼影含有乙醇或酒精，包括DECORTÉ的EYE GLOW GEM SKIN SHADOW Matte Eye Color、CANMAKE的絲滑眼影液以及ettusais的流光閃爍眼影液。消委會提醒，酒精濃度高的產品未必適合乾性皮膚人士使用。

此外，DECORTÉ樣本的成分列表顯示產品含有香料致敏物，消委會提醒市民這些香料有可能衍生出較高致敏性的物質，建議容易對香料過敏的人士避免使用含有相關物質的產品。