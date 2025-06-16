消委會.泥膠黏土｜3樣本含致敏防腐劑　Creation Nation超標10倍

不少家長訓練小朋友創造力及手部肌肉，都會購買泥膠及黏土玩具，不過這些玩具可能有安全風險。消委會測試市面上15款泥膠及黏土玩具，發現3款樣本含有可致敏防腐劑，檢出量均高於歐盟標準上限。包括產自內地「Creation Nation」的小麥泥膠、產自內地的「 三麗鷗」及產自日本的「Padico」黏土。其中 Creation Nation的樣本、致敏防腐劑檢出量更高於上限 的10倍。



消委會在不同零售點購入 9款泥膠樣本測試。(馮譪怡攝)

+ 1

消委會今（16日）發表第584期《選擇》月刊，其中在不同零售點購入 15 款泥膠或黏土玩具樣本測試，包括 6 款小麥泥膠、3 款米泥膠，及 6 款黏土樣本，售價由12元至128元。發現3款樣本含可致敏防腐劑，含量介乎3.1毫克至 8.5 毫克，遠高於歐盟標準；3款分別是產地在中國內地的「Creation Nation」小麥泥膠、「 三麗鷗」黏土和產地日本的「Padico」黏土。

3款樣本可致敏防腐劑含量超歐盟標準包括︰



小麥泥膠（品牌／產品名稱）：

「Creation Nation」

CMIT：8.5

MIT：0.30

CMIT/MIT：1.2



黏土「 三麗鷗」

CMIT：4.1

MIT：0.5

CMIT/MIT：2.0



黏土「Padico」

CMIT：3.1

MIT：0.36

CMIT/MIT：1.4



可致敏防腐劑含量歐盟標準：

CMIT：0.75

MIT：0.25

CMIT/MIT：1



Creation Nation的小麥泥膠樣本、致敏防腐劑檢出量更高於上限 的10倍。(馮藹怡攝)

黏土「 三麗鷗」含可致敏防腐劑。（馮藹怡攝）

消委會提醒，致敏防腐劑可能令兒童及個別人士出現皮膚過敏反應，其中一種致敏防腐劑MIT更被美國接觸性皮膚炎協會列為2013年度致敏物質。消委會指，使用泥膠和黏土玩具時，兒童雙手會直接與產品接觸，若玩樂後未有徹底清潔雙手，兒童可能會誤服殘留在手部及指甲上的泥膠和黏土，對玩具的安全及衛生程度值得關注。

黏土Padico含可致敏防腐劑。（馮藹怡攝）

其中廠商Creatin Nation 回應，表示現時本港未有限制玩具的可致敏防腐劑含量，其產品完全符合本地玩具安全要求及公司內部要求，公司又稱，其獨立實驗室的測試報告顯示產品符合本地要求，兒童可以安全使用；而產品在市場上銷售了數年時間，期間未有發現任何問題。

就是此消委會的資料，海關表示，一般在香港供應的玩具受《玩具及兒童產品安全條例》等規管，根據條例，製造商、進口商及供應商在出售玩具時均符合條例定明的標準，就該三款玩具標準，海關表示會研究和了解相關檢測報告，並將作出適切跟進行動。